قبل مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.. مبابي يشارك في التدريبات

شارك كيليان مبابي في تدريب باريس سان جيرمان اليوم الأحد لتزيد آمال الفريق في مشاركته أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة "ليكيب" إن مبابي شارك في التدريب الجماعي لكنه لم يكمله حتى النهاية.

وكان مبابي أصيب في العضلة الخلفية للفخذ في أول فبراير شباط، وقال باريس سان جيرمان إنه سيغيب لثلاثة أسابيع.

وأوضح المدرب كريستوف غالتييه أمس السبت أنه لن "يخاطر مطلقا" بمبابي.

وقبل أيام قال باريس سان جيرمان في بيان: "بعد الفحوص، يعاني كيليان مبابي من إصابة في الفخذ الأيسر على مستوى العضلة ذات الرأسين الفخذية، تقدر مدة الغياب 3 أسابيع".