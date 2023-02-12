قبل مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.. مبابي يشارك في التدريبات
شارك كيليان مبابي في تدريب باريس سان جيرمان اليوم الأحد لتزيد آمال الفريق في مشاركته أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.
وقالت صحيفة "ليكيب" إن مبابي شارك في التدريب الجماعي لكنه لم يكمله حتى النهاية.
وكان مبابي أصيب في العضلة الخلفية للفخذ في أول فبراير شباط، وقال باريس سان جيرمان إنه سيغيب لثلاثة أسابيع.
وأوضح المدرب كريستوف غالتييه أمس السبت أنه لن "يخاطر مطلقا" بمبابي.
وقبل أيام قال باريس سان جيرمان في بيان: "بعد الفحوص، يعاني كيليان مبابي من إصابة في الفخذ الأيسر على مستوى العضلة ذات الرأسين الفخذية، تقدر مدة الغياب 3 أسابيع".
وتراجعت نتائج باريس سان جيرمان مؤخرا، وخسر 3/1 في موناكو في الدوري أمس السبت ليتلقى الهزيمة الرابعة بجميع المسابقات منذ مطلع العام الجديد.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن مبابي سجل 25 هدفا وصنع 6 في 26 مباراة الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان. ويملك مبابي 7 أهداف في 6 مباريات الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر ترتيب هدافي المسابقة مع النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول.
تشكيك ناغلسمان
وقبل أيام قال جوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ إنه يعتقد أن كيليان مبابي سيشارك في مباراة الفريقين في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وقال ناغلسمان إنه يعتقد أن بيان باريس سان جيرمان الطبي بخصوص مبابي غير دقيق، وإن المهاجم المميز سيشارك في مباراة الفريقين في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وقال ناغلسمان: "لا أعتقد أن مبابي سيكون في عداد المفقودين أمام بايرن ميونخ لذا لا أتوقع أي شيء آخر".
وأضاف: "لا أعرف ما لديه، لذا أفترض أنه سيلعب، الأمر غامض بعض الشيء على صفحتهم الرئيسية، قالو إنه سيغيب لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع".