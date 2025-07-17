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رياضة

على طريقة ميسي.. حارس شخصي يحمي أجمل لاعبة في العالم

على طريقة ميسي.. حارس شخصي يحمي أجمل لاعبة في العالم
أليشا ليمان نجمة منتخب سويسراالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2025، 9:49 ص

تخوض اللاعبة السويسرية أليشا ليمان مواجهة مرتقبة غداً الجمعة برفقة منتخب بلادها ضد إسبانيا في ربع نهائي بطولة كأس أوروبا للسيدات لكرة القدم.

ورغم أن ليمان تواجه صعوبات في المشاركة بالتشكيل الأساسي للمنتخب السويسري إلا أنها دائماً تخطف الأضواء داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ليمان يلقبها المتابعون بأنها أجمل لاعبة كرة قدم في العالم بخلاف أنها اللاعبة الأكثر شعبية في بطولة كأس أوروبا في ظل متابعة ما يقرب من 17 مليون شخص لحسابها عبر إنستغرام.

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 وتحظى اللاعبة السويسرية بمتابعة كبيرة أثناء تحركاتها مع منتخب بلادها لخوض البطولة القارية لدرجة تجمع عشرات المشجعين للحصول على صور معها وتوقيعها على هدايا تذكارية.

وتم تخصيص حارس شخصي للاعبة السويسرية ويتواجد بشكل كبير بجانها من أجل الحد من أي تجاوزات ضدها أو إبعادها عن أي مواقف قد تعرضها للضرر.

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 وقال سفين ميكوسي، المتحدث الصحفي باسم المنتخب السويسري للسيدات، قوله لصحيفة أفتونبلاديت السويدية: "نحرص دائما على أن تكون سلامة اللاعبات على رأس أولوياتنا في جميع الملاعب".

وأضاف:" يُنظم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) هذا الأمر خلال البطولة، ويتواجد المسؤول الأمني لدينا في قلب الحدث بعد المباريات، ويكون حاضرا دائما عندما يقترب الجمهور من اللاعبات، وتحديدا أليشا ليمان التي تحظى بمتابعة خاصة وأكبر بفضل شهرتها".

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 وتشهد ملاعب كرة القدم تواجد حراس شخصيين لبعض النجوم العالميين وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي الذي ظهر بجواره الحارس الشخصي ياسين شيوكو لحمايته من أي تجاوزات.

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