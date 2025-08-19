لإنهاء هيمنة برشلونة مبكرًا.. 5 متغيرات كبرى في ريال مدريد

كتب: نور الدين ميفراني

يبدأ ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني الدرجة الأولى بمواجهة أوساسونا في ملعب سانتياغو بيرنابيو بحثا عن انطلاقة قوية لبداية مشوار استعادة اللقب الذي انتزعه غريمه التقليدي برشلونة الموسم الماضي.

ويدخل ريال مدريد الموسم الجديد بعدة متغيرات قد تؤثر إيجابيا أو سلبيا على الموسم حسب نتائج الفريق في البداية وانسجام المجموعة.

ونرصد 5 متغيرات مهمة تميز الموسم الجديد لريال مدريد :

1 – مدرب جديد

انتهت الفترة الثانية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي والتي استمرت 4 مواسم تميزت بالفوز بلقبين لدوري أبطال أوروبا ولقبين للدوري الإسباني ليترك مكانه للاعب الفريق السابق تشابي ألونسو.

وجاء المدرب الجديد وهو يحمل سمعة كبيرة بعد قيادة باير ليفركوزن لكسر احتكار بايرن ميونخ في الدوري الألماني وتطلعات كبيرة ليصبح من المدربين الكبار في المستقبل والبداية تستلزم النجاح في ريال مدريد.

2 – نهاية حقبة ثلاثي الوسط الشهيرCMK

برحيل الكرواتي لوكا مودريتش انتهت حقبة ثلاثي الوسط الشهير المكون رفقة الكرواتي من البرازيلي كاسيميرو والألماني توني كروس.

وغادر كاسيميرو في صيف 2022 نحو مانشستر يونايتد والألماني توني كروس اعتزل صيف 2024 بينما رحل لوكا مودريتش بنهاية عقده هذا الصيف .

3 - بداية حقبة وسط جديد TGV

يعتمد المدرب الإسباني تشابي ألونسو على لاعبي وسط الميدان لقيادة الفريق و سيكون الثلاثي الفرنسي أوريلين تشاوميني والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي والتركي أردا غولر الثلاثي المرشح لتعويض ثلاثي الحقبة الذهبية خصوصا في بدايات الموسم.

وفي انتظار عودة الفرنسي إدواردو كامافينغا والإنجليزي جود بيلينغهام من الإصابة ومعرفة دورهم رفقة المدرب الجديد يبقى نجاح الثلاثي هو الرهان لدى تشابي ألونسو.

4 - قائدان جديدان

بعد رحيل لوكا مودريتش تسلم المدافع الإسباني داني كارفخال شارة القائد الأول لكنه لن يشارك كثيرا هذا الموسم بسبب وجود الإنجليزي الكسندر أرلوند.

وسيكون الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي القائد الثاني للفريق قائدا فعليا في أغلب فترات الموسم .

5 - نجوم جدد وقائد جديد للمشروع

منح ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي الرقم 10 ليكون القائد الجديد للمشروع رفقة النجمين البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام، كما من المحتمل أن يصبح للتركي أردا غولر دور أكبر، وتحولت قيادة الدفاع للوافد الجديد الإسباني دين هاوسن.