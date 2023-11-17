موقف سالم الدوسري من خوض مباراة الهلال ضد النصر (فيديو)
كشفت تقارير إعلامية موقف سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، من خوض مواجهة فريقه المقبلة أمام النصر في "ديربي الرياض"، خاصة بعد استبعاده من قائمة منتخب السعودية مؤخرا للإصابة.
ويواجه الهلال نظيره النصر يوم الجمعة 1 ديسمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري روشن، في قمة منتظرة بين المتصدر والوصيف ولذلك ستكون نتيجة المباراة مؤثرة.
وقال الناقد الرياضي عبد الرحمن أباعود، في تصريحات تلفزيونية: "حسب مصادري حتى الآن سالم الدوسري سيكون جاهزا للمباراة، حيث وجد أمس تورمًا في أحد أصابع قدمه وأجرى أشعة بأحد المستشفيات ووجد بها تمزقا بسيطا، والأمر يحتاج للعلاج فقط من 7 إلى 10 أيام، وحتى هذه اللحظة هو جاهز لخوض ديربي الرياض".
وتعرض الدوسري لإصابة قوية خلال الأيام الماضية غادر على إثرها معسكر منتخب السعودية بقرار من المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، والذي فضل عودته إلى ناديه للخضوع للفحوصات الطبية لبدء مرحلة العلاج للتعافي سريعًا.
وأكد نادي الهلال أن الفحوصات الطبية التي خضع لها سالم الدوسري، أثبتت تعرضه لثلاث إصابات في الركبة ومفصل القدم إضافة إلى وجود تورم في إصبع قدمه.
ولم يكشف النادي في بيانه عن موعد بدء مرحلة علاج اللاعب أو المدة التي سيغيب عنها عن الفريق في المرحلة المقبلة، مما أثار قلق جماهير الزعيم حول فقدان القائد لفترة طويلة.
وأشارت التوقعات الأولية، إلى أن سالم الدوسري قد يتم استبعاده من حسابات المدير الفني خورخي جيسوس في مباراة الديربي أمام النصر، بسبب احتياجه لفترة أطول من المتوقع لحين التعافي من الإصابات التي تعرض لها بالفترة الماضية.
ولم يتعرض الهلال لأي خسارة في دوري روشن خلال الموسم الحالي حتى الآن، إذ نجح الفريق في تحقيق 11 انتصارًا، وتعادل في مواجهتين.
ويحتل الهلال صدارة الدوري برصيد 35 نقطة وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني بعد 13 جولة.