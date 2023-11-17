موقف سالم الدوسري من خوض مباراة الهلال ضد النصر (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية موقف سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، من خوض مواجهة فريقه المقبلة أمام النصر في "ديربي الرياض"، خاصة بعد استبعاده من قائمة منتخب السعودية مؤخرا للإصابة.

ويواجه الهلال نظيره النصر يوم الجمعة 1 ديسمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري روشن، في قمة منتظرة بين المتصدر والوصيف ولذلك ستكون نتيجة المباراة مؤثرة.

وقال الناقد الرياضي عبد الرحمن أباعود، في تصريحات تلفزيونية: "حسب مصادري حتى الآن سالم الدوسري سيكون جاهزا للمباراة، حيث وجد أمس تورمًا في أحد أصابع قدمه وأجرى أشعة بأحد المستشفيات ووجد بها تمزقا بسيطا، والأمر يحتاج للعلاج فقط من 7 إلى 10 أيام، وحتى هذه اللحظة هو جاهز لخوض ديربي الرياض".