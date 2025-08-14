منتخب مصر يودع كأس العالم للناشئين بالخسارة أمام إسبانيا

ودّع منتخب مصر للناشئين لكرة اليد منافسات كأس العالم لكرة اليد للناشئين، بعد خسارته أمام نظيره الإسباني بنتيجة (31-29)، في مباراة مثيرة جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، في مجمع استاد القاهرة الدولي.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات دور الربع النهائي للبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف أنحاء العالم.

تمكّن صغار الفراعنة من إنهاء الشوط الأول بتقدم طفيف بنتيجة (15-13)، لكن المنتخب الإسباني قلب الطاولة في الشوط الثاني، ليحسم اللقاء لمصلحته بفارق هدفين فقط، في مواجهة أظهر فيها الفريق المصري عزيمةً كبيرة.

رحلة مشرفة في البطولة

قدّم المنتخب المصري أداءً لافتًا في دور المجموعات، فقد بدأ مشواره بانتصار ساحق على كوريا الجنوبية (46-27)، ثم واصل تألقه بتحقيق فوزين متتاليين على كل من البحرين واليابان بنتيجة واحدة (36-28)، ليتصدر المجموعة.

وفي الدور الرئيس، خاض الفراعنة مواجهات صعبة، تعادلوا فيها مع التشيك في الجولة الأولى، ثم قدموا عرضًا قويًا أمام الدنمارك لتنتهي المباراة بتعادل مثير (29-29)، قبل أن يودعوا البطولة أمام إسبانيا.