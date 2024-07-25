حقق المنتخب المغربي بداية قوية في بطولة كرة القدم بالألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بعد الفوز على الأرجنتين "2-1" في مباراة جدلية للغاية، جمعت المنتخبين، مساء الأربعاء.

تقارب تلك البداية مع بعض الشواهد الأخرى من مشوار المنتخب المغربي الأول لكرة القدم ببطولة كأس العالم 2022، والتي أقيمت في قطر، ووقتها حصد "أسود الأطلس" المركز الرابع في إنجاز غير مسبوق للفرق العربية والأفريقية.

ونلقي الضوء في التقرير التالي على بعض الشواهد التي قد تسمح للمنتخب المغربي الأولمبي بتكرار إنجاز منتخب الكبار الرائع.

بداية مثالية

كانت بداية المنتخب المغربي في البطولة الحالية رائعة، وأفضل حتى من بدايته في النسخة الأخيرة من كأس العالم، والتي أقيمت قبل حوالي عام ونصف العام.

إذ فاز "أسود أطلس" على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، لكنهم في قطر لم يتمكنوا حتى من تسجيل، ولو هدفا وحيدا في المباراة الافتتاحية، وتعادلوا دون أهداف مع المنتخب الكرواتي.

الأسهل قادم

كانت مجموعة كأس العالم قطر 2022 السادسة واحدة من أكثر المجموعات توازنًا في البطولة، وكان ترتيب المواجهات فيها من الأصعب للأسهل بالنسبة لأسود أطلس، حيث لعبوا ضد بلجيكا بعد كرواتيا ومنها إلى مباراة ضد كندا.

وفي تشابه كبير تعد المجموعة الثانية التي يشارك فيها الفريق العربي في الأولمبياد متوازنة بوجود المنتخب العراقي ونظيره الأوكراني أيضًا، لكن الأصعب فيها قد مر بالفوز على الأرجنتين بالفعل.

سيلعب الفريق المواجهة الأسهل له ضد نظيره الأوكراني خلال ساعات، وبالتحديد يوم السبت، ويستطيع من خلالها حسم التأهل للدور التالي في البطولة، قبل أن يلعب أمام العراق في الجولة الأخيرة.

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فرصة لمواجهة في المتناول

ينتهي دور المجموعات في الأولمبياد بحلول، يوم الثلاثاء المقبل، في واحد من أسرع أدوار المجموعات وبتكثيف كبير لعدد مباريات كل فريق في أقل من أسبوع واحد.

وحال حقق المنتخب المغربي فوزاً آخر فهو سيصعد على قمة مجموعته على الأرجح؛ ما يساعد الفريق على الحصول على منافس أقل صعوبة في الأدوار القادمة الخاصة بخروج المغلوب.

سيلعب المنتخب المغربي بشكل رسمي حال صعوده في المركز الأول ضد صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، التي يتنافس فيها المنتخب الفرنسي ونيوزيلندا وغينيا والولايات المتحدة.

ويحتل المنتخب الفرنسي المركز الأول في الوقت الراهن، وهو أمر طيب لأسود أطلس لتفادي مواجهة صاحب الأرض مبكرًا، وحتى الآن يعد المنتخب النيوزيلندي هو الأقرب لتحقيق المركز الثاني بعد الفوز في الجولة الافتتاحية والتراجع الأمريكي والغيني الواضح.

تكرر الوضع نفسه في شتاء قطر، حيث وجد المنتخب المغربي نفسه على قمة ترتيب مجموعته، فلم يلعب أمام أحد أوائل المجموعات، على النقيض لعب أمام المنتخب الإسباني لكنه نجح وتفوق وتجاوز بطل أوروبا الحالي بركلات الترجيح.

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نصف النهائي إنجاز كبير

كان صعود المنتخب الكبير إلى نصف نهائي كأس العالم بمثابة إنجاز كبير للكرة المغربية والعربية في قطر 2022، وكذلك سيكون الحال لو تكرر الأمر ذاته في "باريس 2024".

اضطر المنتخب الكبير للعب مواجهتين صعبتين ضد إسبانيا والبرتغال حتى يحقق هذا الإنجاز في كأس العالم، لكن في الأولمبياد فالأمر مختلف، وسيكون على أسود أطلس الفوز في مباراة واحدة فقط في أدوار خروج المغلوب للوصول إلى المربع الذهبي.

وحال فاز الفريق في مواجهتين فذلك يعني ضمان ميدالية أولمبية والوصول إلى المباراة النهائية، نظرًا لأن أول دور خروج مغلوب يكون ربع النهائي.