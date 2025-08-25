صلاح مثله الأعلى وسرقه من تشيلسي.. مَن نغوموها "منقذ" ليفربول؟

إرم نيوز – نور الدين ميفراني

كتب اللاعب الواعد ريو نغوموها اسمه في ذاكرة جماهير فريقه ليفربول بعد أن سجل هدفًا في الوقت القاتل في معقل نيوكاسل يونايتد ليمنح الريدز انتصارًا مثيرًا بنتيجة 3-2 مساء الاثنين في ختام الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

شارك نغوموها بديلًا في لقاء نيوكاسل على ملعب "سانت جيمس بارك" وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90+10 محرزاً الفوز الثاني على التوالي.

ويسلط "إرم نيوز" الضوء في السطور القادمة على ريو نغوموها منقذ ليفربول.

موهبة واعدة

تاألق ريو نغوموها صاحب الـ16 عامًا في المباريات التحضيرية لفريق ليفربول قبل بداية الموسم بعد قرار الهولندي أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول بتصعيده من الأكاديمية.

ولد اللاعب الصاعد نغوموها يوم 29 أغسطس 2008 في العاصمة البريطانية لندن من أصول نيجيرية.

ولفت الجناح الموهوب الأنظار بسرعته والاستفادة من قدرته على المراوغة وشق طريقه سريعًا للفريق الأول بنادي ليفربول.

البداية مع تشيلسي

بدأ نغوموها مسيرته مع فريق تشيلسي الإنجليزي بعدما التحق بأكاديمية البلوز عام 2016 وعمره 7 أعوام فقط.

ولفت اللاعب الواعد الأنظار حين سجل هدفاً لمصلحة تشيلسي في مرمى وولفرهامبتون في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي تحت 17 عاماً الذي فاز به البلوز بنتيجة 3-1.

الرحيل إلى ليفربول

خطف فريق ليفربول خدمات اللاعب الواعد في صيف 2024، وانضم إلى فريق الشباب وشارك في دوري أبطال أوروبا تحت 21 عاماً.

وتمت دعوة نغوموها للتدريب مع الفريق الأول الموسم الماضي وأصبح أصغر لاعب يشارك رفقة ليفربول في مباراة بكأس الإتحاد الإنجليزي، فقد شارك في فوز الفريق على أكينجتون ستانلي 4-0.

صلاح مثله الأعلى

يعتبر ريو نغوموها النجم المصري محمد صلاح مثله الأعلى ويلعب في مركزه نفسه ويرشحه كثيرون ليكون خليفته في ليفربول.

ويمثل ريو نغوموها منتخب إنجلترا للفئات السنية، فقد شارك رفقة منتخبات 15 و16 و17 عاماً، كما شارك في بطولة أوروبا تحت 17 عاماً برفقة المنتخب الإنجليزي.