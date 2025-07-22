لتهديد حسام عبد المجيد.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز

كشف مصدر داخل نادي الزمالك المصري عن وجود مفاوضات رسمية مع نادي بيراميدز لضم أحد نجوم الفريق السماوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد مماطلة حسام عبد المجيد في التجديد.

ورفض حسام عبد المجيد التوقيع على عقود تجديد مع الزمالك، ما دفع إدارة النادي الأبيض لبحث عن بديل له.

وكان الزمالك قد أتم خلال الأيام الماضية عدة صفقات جديدة لتدعيم صفوفه، حيث تعاقد مع مهدي سليمان، حارس مرمى الاتحاد السكندري السابق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

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كما ضم المهاجم الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، إلى جانب التعاقد مع الثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف من نادي فاركو، بعقود تمتد لخمسة مواسم لكل لاعب.

وجدد الزمالك أيضًا عقد عبد الله السعيد، لاعب خط الوسط، لمدة موسمين.

وفي خطوة لتعزيز التنوع الهجومي، ضم النادي اللاعب الفلسطيني آدم كايد، قادمًا من فريق بريدا الهولندي، في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.

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نجم بيراميدز أولوية دفاعية

أكد مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" أن محمود مرعي مدافع بيراميدز يُعد الخيار الأول أمام الجهاز الفني للزمالك لتدعيم مركز قلب الدفاع، خاصة بعد ضم محمد إسماعيل من نادي زد.

وأشار إلى أن الزمالك يتحرك بقوة لإنهاء الصفقة في أسرع وقت ممكن، في ظل حاجة الفريق لتدعيم الخط الخلفي قبل انطلاق الموسم الجديد.

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وأوضح المصدر أن إدارة بيراميدز لم تُرسل حتى الآن ردًا رسميًا على العرض المُقدم من الزمالك، سواء بالموافقة أو الرفض، ما يجعل مصير الصفقة معلقًا حتى هذه اللحظة.