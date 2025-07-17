ليفربول يوجه "ضربة موجعة" لنيوكاسل

وجّه نادي ليفربول الإنجليزي ضربة قوية لمنافسه نيوكاسل على صفقة التعاقد مع اللاعب الفرنسي هوغو إيكتيكي نجم آنتراخت فرانكفورت الألماني.

ولمع نجم إيكتيكي في صفوف الفريق الألماني خلال الموسم الماضي بعد أن شارك اللاعب صاحب الـ 22 عامًا خلال 48 مباراة وسجل 22 هدفًا وقدّم 12 تمريرة حاسمة.

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ويرتبط إيكتيكي بعقد مع فرانكفورت حتى 2029، وسبق له أن دافع عن ألوان ستاد ريمس وباريس سان جيرمان في فرنسا.

وكشف الصحفي سانتي آونا عبر حسابه بمنصة إكس عن تفضيل إيكتيكي الرحيل إلى صفوف ليفربول في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن الاتفاق تم بين ناديي ليفربول وفرانكفورت من أجل انتقال اللاعب الفرنسي إلى صفوف الريدز.

وأوضح أن اللاعب الفرنسي أتم الاتفاق على كافة بنوده الشخصية مع إدارة ليفربول ليصبح الإعلان عن الصفقة مسألة وقت.

ويسعى ليفربول لضم المهاجم الفرنسي لتدعيم الخط الأمامي في ظل عدم الاقتناع بمردود اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز بخلاف وفاة النجم البرتغالي ديوغو جوتا.

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وكان نيوكاسل أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب الفرنسي وتحرك من أجل حسم الصفقة ولكن اللاعب فضَّل عرض الريدز.