لماذا لا نمتلك 3 أفرع مثل الأهلي.. تصريحات نارية من عمرو أديب بسبب أرض الزمالك

أشعل الإعلامي عمرو أديب الجدل بتصريحات قوية طالب خلالها بضرورة أن يمتلك نادي الزمالك أكثر من فرع، على غرار الأهلي، بعد أزمة أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر.

أزمة الزمالك تفجرت بعد قرار وزارة الإسكان بسحب قطعة الأرض المخصصة لإقامة الفرع الجديد في مدينة 6 أكتوبر، وهي الخطوة التي أثارت غضب الجماهير البيضاء التي رأت في المشروع فرصة لتعزيز استثمارات النادي وتوسيع قاعدته الجماهيرية بعيدًا عن المقر الرئيس في ميت عقبة.

ورغم الجدل المثار، خرج نادي الزمالك وأعلن بعد اجتماع مع وزير الإسكان، أن الدولة ملتزمة بدعم النادي، ومؤكدًا أن الوزارة على استعداد لتخصيص قطعة أرض أخرى في التجمع الخامس، مع السماح باستكمال العمل في أرض أكتوبر بشرط إثبات جدية التنفيذ.

تصريحات نارية من عمرو أديب

في برنامجه التليفزيوني على "إم بي سي مصر"، تساءل عمرو أديب: "لماذا لا يكون لدينا فرع أو اثنان مثل الأهلي؟"، مهاجمًا مجالس إدارة الزمالك السابقة التي وصفها بأنها تركت النادي مثقلًا بالديون والأزمات.

وأضاف أن الأرض تمثل ركيزة أساسية لمستقبل الزمالك واستثماراته، داعيًا المسؤولين جميعهم إلى الوقوف بجانب النادي في هذه المرحلة الحرجة.

وقال أديب: "هذه ليست مسألة استثناء أو مجاملة، بل حق أصيل لنادٍ عريق يجب أن تحافظ الدولة على مكانته".

هجوم على مرتضى منصور

أديب لم يتوقف عند هذا الحد، بل أشار إلى أن البلاغات المقدمة ضد أرض الزمالك جاءت من مرتضى منصور، الرئيس الأسبق للنادي، واصفًا مجلسه بأنه "مجلس دمار وديون".

وطالب بضرورة مساندة الإدارة الحالية التي جاءت بعد سنوات صعبة، حتى يتمكن الزمالك من النهوض من جديد ومنافسة الأهلي في عدد الفروع والبنية التحتية.