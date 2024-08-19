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رياضة

السجن 11 عاما ضد نائب رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم سابقا

يأتي الحكم على لي يوي يي عقب تحقيقات مع أكثر من 12 مسؤولا منذ العام 2022
السجن 11 عاما ضد نائب رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم سابقا
نائب رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم أثناء محاكمتهالمصدر: منصات التواصل
وكالات
وكالات
19 أغسطس 2024، 6:42 ص

 أكدت تقارير إخبارية نقلًا عن مصدر قضائي في الصين اليوم الاثنين أن نائب رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم سابقًا حُكم عليه بالسجن 11 عامًا وبغرامة قدرها مليون يوان (ما يزيد عن 139 ألف دولار) بتهمة تلقي الرشوة.

ويأتي الحكم على لي يوي يي عقب تحقيقات مع أكثر من 12 مسؤولًا رفيع المستوى في كرة القدم منذ أواخر العام 2022.

وكان لي يويي، قبل عزله، يشغل منصب المسؤول الأول عن دوري الدرجة الأولى في الصين منذ عام 2015، ويعدّ آخر الشخصيات الرياضية في في سلسلة من كبار المسؤولين التنفيذيين في كرة القدم الصينية الذين يخضعون للتحقيق منذ نوفمبر الماضي.

وعاشت الأوساط الرياضية في الصين منذ فترة طويلة على وقع تفشي مظاهر الفساد، ما اعتبره كثير من الملاحظين في البلاد سببًا في التراجع المدوي لنتائج وأداء المنتخب الأول لكرة القدم على مدى السنوات الماضية.

وفي العام 2012، حُكم على اثنين من الرؤساء السابقين لاتحاد كرة القدم ذاته بالسجن لمدة عشر سنوات ونصف السنة بتهمة تلقي الرشوة.

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وفي مارس آذار الماضي، حُكم على رئيس سابق لاتحاد كرة القدم الصيني بالسجن مدى الحياة بتهمة قبول رِشى تزيد على عشرة ملايين دولار، في واحدة من أكبر تحقيقات مكافحة الفساد في الرياضة منذ سنوات.

ويخوض المنتخب الصيني في الخامس من شهر سبتمبر المقبل الجولة الأولى من الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026 عندما يلاقي نظيره الياباني.

وكان المنتخب بلغ في يناير الماضي الدور الثاني من نهائيات كأس أمم آسيا 2024 التي احتضنتها قطر.

رياضةالاتحاد الآسيوي لكرة القدمالمنتخب الصيني

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