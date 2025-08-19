لن يقدر على برشلونة.. 5 علامات مخيفة في أول مباراة لريال مدريد

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تمكن ريال مدريد من تحقيق فوز شاق وبصعوبة على أوساسونا 1-0 في مستهل مشواره في الدوري الإسباني في أول مباراة بملعب سانتياغو بيرنابيو للمدرب الجديد تشابي ألونسو والصفقات الجديدة.

ولم تقدم كتيبة المدرب تشابي ألونسو مستوى كبير يرتقي لطموحات الجماهير والصفقات الكبيرة وهو ما يهدد الفريق مبكرا في ظل قوة منافسه التقليدي برشلونة الذي ضرب بقوة خارج ملعبه وفاز 3-0 على ريال مدريد.

وظهرت عدة علامات سلبية في اللقاء تخيف المدرب الإسباني والجماهير نستعرض أبرزها:

لياقة بدنية ضعيفة

رغم كون ريال مدريد سيطر على الكرة بشكل كبير لكن اللياقة البدنية للاعبيه لم تصل للمستوى المطلوب بسبب قصر فترة الإعداد لمشاركتهم في نهائيات كأس العالم للأندية وبلوغهم نصف النهائي.

وكاد أوساسونا أن يستغل العياء الظاهر على لاعبي ريال مدريد في الدقائق الأخيرة ويخطف التعادل.

بطء العمليات الهجومية

أمام عودة أوساسونا للدفاع بكل لاعبيه كان من المفروض أن ينظم ريال مدريد هجمات سريعة وينقل الكرة بسرعة في الثلث الأخير لمفاجأة منافسه.

لكن ظهر بطء كبير في تنقل الكرة بين اللاعبين وخصوصًا في الهجوم وهو ما سمح للفريق المنافس بالتمركز جيدا في الدفاع وإحباط كل المحاولات بسهولة.

سوء الضغط على المنافس

لم يستطع ريال مدريد استرجاع الكرات من منافسه أوساسونا للقيام بهجمات مرتدة خاطفة وفشل لاعبي الهجوم والوسط في الضغط على المنافس بشكل جيد.

ويحتاج المدرب الإسباني تشابي ألونسو لمعالجة مشكلة الضغط على المنافسين خصوصا أمام أندية أقل مستوى تتكتل في الدفاع.

مستوى الأظهرة

لم يقدم الظهيران الإنجليزي ألكسندر أرلوند والإسباني ألفارو كاريراس كل ما كان منتظرا منهم للمساهمة في الهجوم مع خيبة أمل أكبر لدى نجم ليفربول السابق.

ويفضل تشابي ألونسو مساهمة الظهيرين في الهجوم لذلك يشرك الفرنسي تشواميني كلاعب ارتكاز يتحول إلى مدافع ثالث في قلب الدفاع لمنح الحرية للظهيرين.

فينيسيوس جونيور

قدم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مستوى متوسط بالنظر للتوقعات منه، ولم يساهم سوى نادرا في زعزعة تكتل دفاع أوساسونا.

النجم البرازيلي تميز في السابق بمراوغاته واختراقاته دفاع المنافسين بكثرة ، لكنه خلال المباراة كانت محاولاته نادرة.