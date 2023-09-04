بعد 4 جولات.. ريال مدريد وبرشلونة يحتجان على "الأخطاء التحكيمية" في الدوري الإسباني

كشفت صحيفة "أس" عن غضب ريال مدريد من القرارات التحكيمية التي "تصب" في صالح برشلونة، بعد لعب 4 جولات في الدوري الإسباني.

وحصد ريال مدريد العلامة الكاملة بالفوز في أول 4 مباريات ليتصدر جدول ترتيب الليغا، ويتقدم بنقطتين عن برشلونة، حامل اللقب، الذي فاز 3 مرات وتعادل مرة.

وبحسب الصحيفة فإنه بعد مرور أربع جولات فقط على انطلاق الليغا، بدأ الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة حول التحكيم.

وأوضحت أن لدى برشلونة أيضا قائمة من الأخطاء التحكيمية التي أثرت عليه، مقابل قرارات تحكيمية كانت في صالح ريال مدريد.

ويرى ريال مدريد أن عدة قرارات تحكيمية في مباريات برشلونة كانت ستمنع برشلونة من تحقيق الفوز 3 مرات في الليغا، وستبعد الفريق عن المنافسة على اللقب.