بعد 4 جولات.. ريال مدريد وبرشلونة يحتجان على "الأخطاء التحكيمية" في الدوري الإسباني
كشفت صحيفة "أس" عن غضب ريال مدريد من القرارات التحكيمية التي "تصب" في صالح برشلونة، بعد لعب 4 جولات في الدوري الإسباني.
وحصد ريال مدريد العلامة الكاملة بالفوز في أول 4 مباريات ليتصدر جدول ترتيب الليغا، ويتقدم بنقطتين عن برشلونة، حامل اللقب، الذي فاز 3 مرات وتعادل مرة.
وبحسب الصحيفة فإنه بعد مرور أربع جولات فقط على انطلاق الليغا، بدأ الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة حول التحكيم.
وأوضحت أن لدى برشلونة أيضا قائمة من الأخطاء التحكيمية التي أثرت عليه، مقابل قرارات تحكيمية كانت في صالح ريال مدريد.
ويرى ريال مدريد أن عدة قرارات تحكيمية في مباريات برشلونة كانت ستمنع برشلونة من تحقيق الفوز 3 مرات في الليغا، وستبعد الفريق عن المنافسة على اللقب.
قرارات ضد ريال مدريد
ويرى ريال مدريد أنه كان على الحكم ميليرو لوبيز احتساب ضربة جزاء له أمام خيتافي يوم السبت بعد تدخل على جود بيلينغهام.
وأوضحت أن ريال مدريد كان سيفقد نقطتين في المباراة لولا هدف بيلينغهام المتأخر والذي منح ريال مدريد الفوز 2/1.
وينظر ريال مدريد بقلق لما حدث في اثنتين من ثلاث مباريات لبرشلونة في الدوري هذا الموسم.
ولا يفهم ريال مدريد سبب إلغاء هدف ألكسندر سورلوث لاعب فياريال على برشلونة عندما كانت النتيجة 0/0، ويرى ريال مدريد أن الإعادة أثبتت عدم وجود تسلل في كرة الهدف الملغي.
كما أثار ريال مدريد العديد من علامات الاستفهام حول بعض القرارات التحكيمية في فوز برشلونة 2/1 على أوساسونا أمس الأحد.
ويحتج ريال مدريد على عدم إلغاء هدف جوليس كوندي الذي وضع يديه على كتف أحد مدافعي أوساسونا.
وأضافت "أس" أن هناك تصرفين آخرين شعر فيهما أوساسونا بأنه تضرر منهما، الأول بعد ضربة بالمرفق من أوريول روميو لاعب برشلونة على بابلو إيبانييز داخل المنطقة، حيث كان يجب على الحكم احتساب ضربة جزاء للمضيف.
والأمر الثاني هو احتساب الحكم ميغيل أنخيل أورتيز أرياس ضربة جزاء لبرشلونة، رغم أن الاحتكاك كان "بسيطا بين أليخاندرو كاتينا وليفاندوفسكي، حيث خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 84.
"الافتقار إلى الحياد" من نيغريرا
ونشر ريال مدريد هذه الأخطاء في تقارير مختلفة على قناته التليفزيونية الرسمية.
كما أشارت قناة ريال مدريد إلى أن الحرس المدني الإسباني أدان برشلونة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "نيغريرا".
وقالت منظمة الحرس المدني إن لجنة التحكيم لم تكن محايدة، خلال الفترة التي عمل خلالها نيغريرا نائبا للرئيس.
والحرس المدني هو وكالة أمنية لإنفاذ القانون في إسبانيا، كما أنه أحد أذرع قوات الشرطة الوطنية.
وهذا الأمر يفجر غضب ريال مدريد المصدوم من احتجاج برشلونة على القرارات التحكيمية.
احتجاج برشلونة
في المقابل أعد برشلونة قائمة بالأخطاء التحكيمية التي يرى أنها خدمت ريال مدريد وأضرت به في الليغا.
وفيما يلي القرارات التحكيمية التي يرى برشلونة أنها أضرت به:
-ضربة جزاء لصالح أتلتيك بلباو أمام ريال مدريد في الجولة الأولى.
-عدم احتساب ضربة جزاء لصالح برشلونة أمام خيتافي.
-عدم احتساب ضربة جزاء لألميريا أمام ريال مدريد.
-إلغاء هدف لسيلتا فيغو في خسارته 1/2 أمام ريال مدريد.
-احتساب هدف خوسيلو أمام خيتافي رغم أنه كان متسللا.