تصرف صادم من محترف النصر قبل مواجهة الهلال مباشرة (صورة)
أثار الإسباني إيمريك لابورت، مدافع نادي النصر السعودي، غضب جماهير فريقه، قبيل ساعات من مواجهة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويلتقي الهلال منافسه النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم الجمعة، في ختام الموسم الكروي بالسعودية.
لابورت انتهى موسمه مع النصر رسميًا بعد صدور قرار بإيقافه مباراتين" عقب حصوله على كارت أحمر مباشر، أمام الرياض في الدوري.
وقبيل انطلاق مباراة نهائي كأس خادم الحرمين بساعات، تم تداول صوره ظهر فيها لابورت في مطار الرياض، ما أثار تكهنات بسفره خارج المملكة.
ويحتضن ملعب الملك عبد الله الدولي في جدة، نهائي كأس الملك، اليوم الجمعة بين النصر والهلال، دون أن يتواجد لابورت لتدعيم زملائه.
وعاقبت لجنة الانضباط والأخلاق، اللاعب إيمريك لابورت بالإيقاف مباراتين مع النصر في جميع المسابقات الرسمية، مع تغريمه ماليًا 20 ألف ريال سعودي.
إيقاف لابورت جاء بسبب السلوك غير الرياضي ضد أحد لاعبي الرياض؛ ما تسبب كذلك في حصول المدافع الإسباني على بطاقة حمراء مباشرة.