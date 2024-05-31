تصرف صادم من محترف النصر قبل مواجهة الهلال مباشرة (صورة)

ويلتقي الهلال منافسه النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم الجمعة، في ختام الموسم الكروي بالسعودية.

لابورت انتهى موسمه مع النصر رسميًا بعد صدور قرار بإيقافه مباراتين" عقب حصوله على كارت أحمر مباشر، أمام الرياض في الدوري.

وقبيل انطلاق مباراة نهائي كأس خادم الحرمين بساعات، تم تداول صوره ظهر فيها لابورت في مطار الرياض، ما أثار تكهنات بسفره خارج المملكة.