أسطورة برشلونة في ورطة كبرى بسبب فستان حريمي (صورة)

تعرض النجم الإسباني بيدرو رودريغيز، أسطورة برشلونة السابق، لهجوم على مواقع التواصل بعد نشره صورة لابنه مارك في عيد ميلاده وهو يرتدي فستانًا وتاجًا.

بيدرو البالغ من العمر 37 عامًا، نشر الصورة من احتفال أقيم في حديقة "سيام" المائية بجزيرة تينيريفي، مسقط رأسه.

وظهر في الصورة مع زوجته السابقة كارولينا مارتين وأطفاله الثلاثة: برايان، وكايل، ومارك، الذي بدا مبتسمًا أمام قالب حلوى على طراز فيلم "ليلو وستيتش".

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تعليقات مسيئة وإغلاق خاصية الرد

كتب بيدرو في "إنستغرام": "عيد ميلاد سعيد مارك!! عام آخر في أفضل حديقة مائية في العالم. شكرًا لسيام بارك على هذا اليوم الرائع".

لكن سرعان ما تحولت التعليقات إلى سخرية وهجوم، فكتب أحدهم: "بنت أم ولد؟"، وقال آخر: "لا يزال هناك وقت لإنقاذ ابنك، لا تيأس!"؛ ما دفع بيدرو لإغلاق التعليقات.

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موجة دعم من المتابعين

رغم الهجوم، تلقى بيدرو وابنه دعمًا واسعًا من متابعين كتبوا تعليقات مثل: "عندما يعرف الرجل كيف يكون أبًا".

وقال آخر: "العالم بحاجة لآباء مثلك! من يجعلون أطفالهم سعداء".

فيما قال ثالث: "أنت أب يُحتذى به، خصوصًا في عالم كرة القدم. يجب أن يتعلم الآخرون منك".

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يذكر أن بيدرو يواصل تألقه مع لاتسيو الإيطالي؛ إذ سجل الموسم الماضي 14 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 44 مباراة، ما أهله لتجديد عقده لموسم إضافي مع النادي.