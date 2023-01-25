عقابا له على التزلج.. بايرن ميونخ يناقش إمكانية تخفيض راتب مانويل نوير
كشفت تقارير إعلامية أن بايرن ميونخ يناقش مع مانويل نوير احتمالية تقليص راتبه بعد أن تأكد غياب الحارس الدولي لنهاية الموسم بعدما أصيب بكسر في قدمه أثناء التزلج.
وأعلن مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، يوم 10 ديسمبر الماضي نهاية موسمه الحالي بعد تعرضه لإصابة في الساق.
وذكرت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أن بايرن لم يخفِ استياءه من قائد الفريق بعدما خاطر بالتزلج بعد خروج المنتخب الألماني من بطولة كأس العالم لكرة القدم.
واضطر النادي للتعاقد مع الحارس يان سومر من بروسيا مونشنغلادباخ مقابل 8 مليون يورو (8.7 مليون دولار) ليلعب بدلاً من نوير، ويبدو أنهم يريدون استرداد بعض الأموال من خلال معاقبة نوير.
ونقلت تصريحات عن الرئيس التنفيذي لبايرن أوليفر كان قال فيها: "دائما ما نناقش هذه المسائل مع اللاعب نفسه".
وأعلن بايرن ميونخ، الأسبوع الماضي، تعاقده مع يان سومر حارس منتخب سويسرا من بروسيا مونشنغلادباخ ليحل محل مانويل نوير المصاب.
وتعادل بايرن ميونخ، متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني، في أول مباراتين خلال العالم الجاري 1-1، وكان سومر هو حارس المرمى.
يشار إلى أن بايرن ميونخ سيلعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
وشارك نوير الموسم الحالي في 23 مباراة مع بايرن ميونخ، تلقى فيها 24 هدفا وحافظ على نظافة الشباك في 7 مواجهات، علما أنه ودع كأس العالم مع ألمانيا من الدور الأول.