عقابا له على التزلج.. بايرن ميونخ يناقش إمكانية تخفيض راتب مانويل نوير

وأعلن مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، يوم 10 ديسمبر الماضي نهاية موسمه الحالي بعد تعرضه لإصابة في الساق.

وذكرت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أن بايرن لم يخفِ استياءه من قائد الفريق بعدما خاطر بالتزلج بعد خروج المنتخب الألماني من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

واضطر النادي للتعاقد مع الحارس يان سومر من بروسيا مونشنغلادباخ مقابل 8 مليون يورو (8.7 مليون دولار) ليلعب بدلاً من نوير، ويبدو أنهم يريدون استرداد بعض الأموال من خلال معاقبة نوير.

ونقلت تصريحات عن الرئيس التنفيذي لبايرن أوليفر كان قال فيها: "دائما ما نناقش هذه المسائل مع اللاعب نفسه".