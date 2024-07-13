"أدرب ريال مدريد صغيرا".. تصريح مثير لصديق زيدان بعد تعاقده مع الإفريقي التونسي

وصف الفرنسي دافيد بيتوني، المدرب الجديد للنادي الإفريقي التونسي فريقه بأنه نسخة مصغرة من ريال مدريد الإسباني الفريق الذي عمل فيه بيتوني مساعدا مدربا لمواطنه زين الدين زيدان في فترتين (2016 ـ 2018) و(2019 ـ 2021) وتوج معه بأحد عشر لقبا.

وتعاقد النادي الإفريقي مساء الخميس مع دافيد بيتوني للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل وذلك خلفا لفوزي البنزرتي الذي رحل لتدريب منتخب تونس.

وقال بيتوني في مؤتمر صحفي نظمه الإفريقي لتقديم الجهاز الفني الجديد: "أنا فخور بتدريب النادي الإفريقي، هذه الفرصة هي الأولى لي خارج أوروبا، وأنا سعيد جدا ومتفائل بتحقيق النجاح مع النادي الذي يملك قاعدة جماهيرية جارفة في تونس".

وأضاف بيتوني (52 عاما): "سيكون لي شرف كبير وأنا أشرف على تدريب النادي الافريقي الذي اعتبره نسخة مصغرة من ريال مدريد، كما أنه يشبه أولمبيك مرسيليا الفرنسي في عراقته و تاريخه".

وأعلن النادي الإفريقي الذي أنهي سباق الدوري الممتاز في المركز الأخير لمرحلة التتويج عن تعيين دافيد بيتوني مدربا أول فيما يساعده كل من علي بومنيجل وفريد ثابت.

وينطلق الدوري التونسي الممتاز في 17 أغسطس المقبل في نظام جديد قوامه مجموعة واحدة من 16 فريقا.