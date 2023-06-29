داني باريخو يرفض عرض برشلونة.. والنادي يفاوض أوريول روميو

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن داني باريخو، لاعب فياريال، رفض العرض الذي قدم إليه من برشلونة للانضمام للفريق، خلال الميركاتو الحالي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الخميس، إن "باريخو لم يقتنع بالعرض المالي ولا المشروع الرياضي الذي قدّمه له نادي برشلونة لذلك رفض العرض، كما أنه يشعر بأنه لاعب محبوب في صفوف فياريال ولم ير في أي وقت أن خيار مغادرة النادي سيكون هو القرار الصحيح".