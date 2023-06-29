داني باريخو يرفض عرض برشلونة.. والنادي يفاوض أوريول روميو
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن داني باريخو، لاعب فياريال، رفض العرض الذي قدم إليه من برشلونة للانضمام للفريق، خلال الميركاتو الحالي.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الخميس، إن "باريخو لم يقتنع بالعرض المالي ولا المشروع الرياضي الذي قدّمه له نادي برشلونة لذلك رفض العرض، كما أنه يشعر بأنه لاعب محبوب في صفوف فياريال ولم ير في أي وقت أن خيار مغادرة النادي سيكون هو القرار الصحيح".
وكانت تقارير إسبانية سابقة قالت إن برشلونة قرر التحرك لضم باريخو من فياريال كحل سهل المنال لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.
وقرر بوسكيتس الرحيل عن برشلونة وعدم تمديد عقده، والالتحاق بزميله السابق في "البلوغرانا" ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي.
وذكرت التقارير أن باريخو لم يكن الحل المفضل لإدارة البارسا، ولكن الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر الأهداف المفضلة للفريق جعلا لاعب فالنسيا السابق الأبرز في الوقت الراهن.
فيما أشارت "آس" إلى أن "كل طرق إدارة برشلونة حاليًا تؤدي إلى خيار التعاقد مع أوريول روميو، لاعب جيرونا، بعد استبعاد خيارات جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ، وزوبيمندي، لاعب ريال سوسيداد، وباريخو".
وأوضحت الصحيفة أنه بعد رفض داني باريخو، فعّل برشلونة الخطة الثانية، بالسعي لضم أوريول روميو، الذي ينتهي عقده في عام 2025.
ونوهت إلى أنه "في حالة عدم وصول بروزوفيتش، نجم إنتر ميلان، سيذهب برشلونة إلى روميو، حيث سيقدم البارسا عقدًا مدته 3 سنوات ونحو 2.5 - 3 ملايين يورو".
وكان برشلونة أعلن مؤخرا عن ضم الألماني إلكاي غوندوغان قادما من مانشستر سيتي، لتدعيم خط وسط الفريق خلال الصيف الحالي.
ووضع برشلونة شرط فسخ بقيمة 400 مليون يورو على عقد نجم مانشستر سيتي السابق.