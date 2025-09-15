مجهد وحزين.. صورة رايكوفيتش بعد خسارة الاتحاد أمام الوحدة تكتسح الإنترنت

اجتاحت صورة الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، مواقع الإنترنت وشبكات التواصل، بعد ظهوره حزينًا، عقب خسارة فريقه أمام الوحدة الإماراتي، اليوم الاثنين، في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

أخبار ذات علاقة الوحدة الإماراتي يخطف فوزا دراميا من الاتحاد السعودي بدوري أبطال آسيا للنخبة

وخسر الاتحاد بشكل درامي أمام الوحدة، فقد أحرز لوكاس بيمنتا هدفا في الثواني الأخيرة ليقود الوحدة لفوز صعب 2-1 الاتحاد، في ملعب آل نهيان.

رايكوفيتش تألق في الدقائق الأولى للمباراة، وتصدى لانفراد محقق من عمر خربين نجم الوحدة.

وبدأ الاتحاد بقوة، وافتتح ستيفن بيرغوين التسجيل للفريق السعودي في الدقيقة 21 عندما أطلق تسديدة مذهلة من مسافة بعيدة لم يتمكن حارس الوحدة من التصدي لها.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ونتيجة مباراة الوحدة ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة

وأكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين، بعدما تلقى مهند الشنقيطي بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 38 بعد تدخل قوي في وسط الملعب على فاكوندو كروسبزكي، وطرد الحكم مدافع الاتحاد بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو.

وأدرك كايو كانيدو التعادل للوحدة في الدقيقة 62 بعدما تلقى تمريرة ذكية من القائد عمر خربين داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة بسهولة في المرمى.

وأهدر خربين عددا من الفرص السهلة، ولعب ضربة رأس في الوقت بدل الضائع ارتطمت في القائم الأيسر قبل أن يبعد بريدراج رايكوفيتش حارس الاتحاد الكرة بصعوبة من على خط المرمى.

وخطف بيمنتا نقاط الفوز للوحدة في الثواني الأخيرة بعدما استقبل كرة ارتدت من رايكوفيتش إثر تصديه لضربة رأس ليضع الكرة في المرمى، ويطلق بعدها الحكم مباشرة صفارة النهاية.

وعقب الصفارة جلس رايكوفيتش حزينًا ومجهدًا، بعد أن بذل مجهودًا كبيرًا خلال المباراة التي خسرها فريقه بطريقة درامية.