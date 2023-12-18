كلوب: الوقت ما زال مبكرا للحديث عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

ويتأخر ليفربول، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة عن آرسنال المتصدر بعد 17 مباراة، بينما يصّعد كلوب بحثه على الصدارة، قال إن الجدول المزدحم بالمباريات خلال الفترة المقبلة يمكن أن يغير كل شيء.

ويلتقي ليفربول مع وست هام يونايتد في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد غد الأربعاء، قبل أن يستضيف آرسنال في الدوري يوم السبت المقبل تليها رحلة في منتصف الأسبوع إلى بيرنلي.

وقال كلوب للصحفيين بشأن الحديث عن اللقب: "أنا سعيد بوجودنا في المكان الذي نحن فيه الآن ولا أعرف لماذا فتحنا هذا النقاش في هذا الوقت المبكر.

"إننا في ديسمبر، إنها أصعب فترة في العام. يجب على الجميع تجاوزها بطريقة ما ويجب العمل بجدية لتخطيها.

"لم يتوقع أحد وصولنا إلى هذا المكان. أعتقدت أن ذلك ممكن، لكنني لم أفكر فيه حقا. لذلك نحن الآن حيث نكون وعلينا الآن التأكد من عدم وجود أي سلبيات في ذلك".