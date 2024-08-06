وجهت قناة "صدى البلد" نقدًا لاذعًا لإدارة الأهلي المصري، بعد خسارة المنتخب المصري 3-1 أمام نظيره الفرنسي أمس الاثنين في الدور قبل النهائي من منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس 2024.

وخلال برنامج "الماتش" على فضائية "صدى البلد"، وجه البرنامج نقدًا إلى إدارة الأهلي، التي تمسكت بالثنائي محمد عبدالمنعم وإمام عاشور، ورفضت انضمامهم إلى بعثة مصر في باريس.

واستنكر البرنامج أن الأهلي رفض انضمام الثنائي محمد عبدالمنعم وإمام عاشور للمنتخب الأولمبي من أجل حسم الدوري الممتاز، وأكد أن الفريق الأحمر كان قادرًا على التتويج بالدوري "بطريقة عادية" دون إمام عاشور وعبد المنعم.

وسينافس المنتخب المصري على الميدالية البرونزية أمام نظيره المغربي في مباراة المركز الثالث يوم الخميس المقبل، بينما تأهلت فرنسا إلى النهائي للمرة الأولى منذ 40 عامًا، وستلتقي في النهائي يوم الجمعة المقبل مع إسبانيا.

وتقدم المنتخب المصري على نظيره الفرنسي بهدف سجله محمود صابر في الدقيقة 62، ثم تعادلت فرنسا بهدف للاعب جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 82 لتستمر المباراة لوقت إضافي.

ونجح المنتخب الفرنسي في حسم الفوز وانتزاع بطاقة التأهل للنهائي بهدفين سجلهما ماتيتا ومايكل أوليسي في الدقيقتين 100 و109.

وأنهى المنتخب المصري، الذي خاض الدور قبل النهائي بالأولمبياد للمرة الثالثة، المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد المدافع عمر فايد في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي لحصوله على الإنذار الثاني.