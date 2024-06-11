نجم مانشستر يونايتد يرد على الانتقادات الموجهة للبرتغال قبل يورو 2024

قال برونو فرنانديز، لاعب الوسط الهجومي للبرتغال إن الانتقادات التي أعقبت هزيمة منتخب بلاده 2-1 أمام كرواتيا السبت الماضي كانت انعكاسا لتوقعات الجماهير المرتفعة قبل كأس أمم أوروبا 2024.

وفازت البرتغال بكافة مبارياتها العشر في التصفيات لكن استعداداتها للبطولة المقررة في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حزيران إلى 14 يوليو تموز لم تكن مثالية بعد خسارتها أمام سلوفينيا وكرواتيا في المباراتين الوديتين الأخيرتين مما أثار الكثير من الانتقادات لرفاق القائد كريستيانو رونالدو.

وقال فرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد في تصريحات إعلامية أمس الاثنين: "لا أريد أن يعتقد أحد أننا وصلنا إلى هذه النقطة ونحن قد أتممنا إنجاز كل شيء وليس هناك ما يمكن تحسينه قبل انطلاق البطولة، هذه الانتقادات قد تكون دافعا قويا لنا لنكون في تمام الجاهزية.