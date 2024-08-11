فاز فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره إشبيلية الإسباني، بنتيجة 1/4، خلال المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين على ملعب آنفيلد.

والتقى الفريقان، مساء اليوم الأحد، ضمن استعدادات منافسات الموسم الجديد 2024-2025.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدمًا على إشبيلية بثلاثة أهداف دون مقابل، وسجل الأهداف اللاعب جوتا بالدقيقة 30 بطريقة جميلة بعد مقابلته تمريرة أرنولد بتسديدة مباشرة في المرمى.

وعزز لويس دياز تقدم الريدز بهدفين في الدقيقة 39 و45+1.

وفي الدقيقة 66، أحرز بيكي هدف إشبيلية الأول، وبعدها بدقيقة تمكن الشاب تري نيوني من تسجيل هدف الريدز الرابع في شباك إشبيلية.

ويستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة إيبسويتش تاون، يوم السبت المقبل، خارج الديار، أما إشبيلية فسيواجه لاس بالماس في بداية الدوري الإسباني، يوم الجمعة المقبل.

كان ليفربول خسر أولى مبارياته الودية أمام بريستون بهدف دون رد، قبل أن يفوز على ريال بيتيس بالنتيجة ذاتها، ثم انتصر على آرسنال بهدفين لهدف.

وبعد ذلك، تمكن ليفربول من تحقيق الفوز ضد مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد.