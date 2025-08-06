مفاجأة مدوية.. هل انتهى ميركاتو الزمالك بصفقة البرازيلي بيزيرا؟

أعلن نادي الزمالك رسميًا صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا بعقد يمتد حتى صيف 2029.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك مقطع فيديو لتقديم لاعبه الجديد لتدعيم الخط الأمامي للفريق الأبيض.

ويبلغ بيزيرا 22 عاماً ويلعب في مركز الجناح الأيمن والمهاجم المتأخر ويجيد اللعب بقدمه اليسرى، وتخرج في أكاديمية نادي فاسكو دا غاما البرازيلي قبل رحيله للدوري الأوكراني.

وأكمل الزمالك 10 صفقات رسمياً مع غلق باب الانتقالات في الدوري المصري بعد التعاقد مع الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم شارلروا البلجيكي وآدم كايد جناح بريدا الهولندي بجانب المغربي عبد الحميد معالي جناح اتحاد طنجة والأنغولي شيكو بانزا جناح استريلا أمادورا البرتغالي.

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وانضم أيضاً ثنائي فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف، بجانب المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري وأحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي ومحمد إسماعيل مدافع زد.

هل انتهى الميركاتو؟

المفاجأة أن الزمالك لم يغلق ملف الصفقات بعد، إذ ينتظر التعاقد مع اللاعب الكيني بارون أوتشينغ ظهير أيمن فريق سوفا باكا الذي يبلغ 19 عاماً.

وبحسب مصادر فإن الزمالك كثف مفاوضات مع اللاعب وناديه لضمه وقيده تحت السن، إذ يمتد القيد في المراحل السينة بالدوري المصري حتى يوم 18 أغسطس الجاري.

وتوصل الزمالك لاتفاق لضم اللاعب الفلسطيني حامد حمدان نجم خط وسط بتروجت في شهر يناير المقبل.