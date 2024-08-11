قال النجم الأمريكي المخضرم ليبرون جيمس، الذي ساعد منتخب بلاده في الفوز على فرنسا والتتويج بالذهبية الأولمبية لكرة السلة للرجال، مساء السبت، إنه لا يتصور أن يشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في لوس أنجلوس في 2028.

وردًا على سؤال بشأن إمكانية التفكير في المشاركة في الدورة الصيفية المقبلة على الأراضي الأمريكية، قال جيمس (39 عاما): "لا، لا يمكنني تصور المشاركة في لوس أنجلوس، لكني أيضًا لم أتصور اللعب في باريس".

"بعد أربعة أعوام من الآن. لا. لا يمكنني تصور نفسي (أشارك في الأولمبياد)".

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وفي نهائي البطولة الأولمبية أمام فرنسا صاحبة الضيافة أحرز جيمس 14 نقطة وسيطر على ست كرات مرتدة وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

ويعد كثيرون جيمس واحدًا من أفضل اللاعبين طوال تاريخ كرة السلة.

وبفوز المنتخب الأمريكي بذهبية أولمبياد باريس؛ توج جيمس بثالث لقب أولمبي خلال مسيرته مع اللعبة.