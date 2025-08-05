الاتفاق السعودي يضمّ رسمياً الكوستاريكي فرانسيسكو كالفو

أعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدافع الكوستاريكي فرانسيسكو كالفو قادماً من هاتاي سبور الهابط لدوري الدرجة الثانية التركي، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

ونشر الاتفاق عبر حسابه على منصة "إكس" صورة للاعب (33 عاماً) بقميص الفريق معلقاً عليها: "صلابة كوستاريكية بقميص كبير الشرقية... كالفو اتفاقي".

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان الاتفاق عن تعاقده مع المهاجم المصري أحمد حسن (كوكا) في صفقة انتقال مجانية، إذ يواصل الفريق تعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد.

وشارك فرانسيسكو كالفو مع منتخب كوستاريكا في الكأس الذهبية (غولد كاب) الأخيرة في الولايات المتحدة وبلغ مع بلاده الدور ربع النهائي قبل الخسارة أمام البلد المستضيف بركلات الترجيح (4 ـ 3) بعد نهاية المباراة بالتعادل (2 ـ 2).

وأحرز كالفو في تلك المباراة هدفاً من ركلة جزاء، ولكنه أهدر ركلة ترجيح في حصة الحسم التي منحت المنتخب الأمريكي التأهل.

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ويُجري الاتفاق، حالياً، معسكراً خارجياً بمدينة ماربيا الإسبانية، وسيبدأ مشواره في الموسم الجديد للدوري بمواجهة الخلود في 28 أغسطس الجاري.