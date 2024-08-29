نبوءة كريستيانو رونالدو التي تحولت إلى حقيقة

خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي الحالي، وتحدث إعلاميا عن تجربته في عالم كرة القدم، مؤكدًا أنه مر بظروف صعبة كثيرة وأنه كان يقضي أيامًا لا يتوقف فيها عن البكاء.

جاء هذا ضمن حوار له عبر قناته على "يوتيوب" تحدث فيه مع زميله الأسبق في الملاعب ريو فيرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد.

وقال رونالدو ضمن تصريحاته، إنه توقع أن يكون له تأثير كبير على كرة القدم، وأنه توقع أن تلك الرياضة ستتغير بسببه.

كانت تلك نبوءة صدق فيها رونالدو وتحققت بالفعل على أرض الواقع من خلال عدة أشياء، نبرزها في التقرير الآتي، من خلال بعض الأرقام التي غيّر من خلالها كرة القدم والعديد من الأمور الأخرى.

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الهداف التاريخي في دوري أبطال أوروبا

أصبح رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفًا في جميع الأندية التي لعب بها.

سجل رونالدو هذا العدد من الأهداف بقمصان مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس في 183 مباراة خاضها في البطولة.

وبسبب تلك الأرقام سيقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بتكريم خاص للنجم البرتغالي خلال قرعة دوري الأبطال الخاصة بالموسم الجديد، اليوم الخميس.

هداف منتخبات العالم

يحمل نجم النصر الرقم القياسي الخاص بأكبر عدد من الأهداف سجلها أي لاعب لأي منتخب وطني حول العالم.

سجل البرتغالي لمنتخب بلاده 130 هدفًا في البطولات كافة وهو رقم قابل للزيادة بكل تأكيد خلال فترة التوقف الدولي المقبل، والتي تلعب فيها البرتغال ضد كرواتيا واسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية.

ست مشاركات في كأس الأمم الأوروبية

كان رونالدو يحمل الرقم القياسي الخاص بعدد المشاركات في نسخ مختلفة من كأس الأمم الأوروبية في التاريخ بواقع خمس مشاركات.

لكن في بطولة ألمانيا أصبح البرتغالي هو أول لاعب في التاريخ يشارك في ست نسخ من تلك البطولة، وربما سيكون الوحيد في تلك القائمة لفترة من الزمن.

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صفقات سعودية بالجملة

انتقال كريستيانو رونالدو قبل حوالي عام ونصف العام إلى صفوف النصر السعودي في صفقة صادمة لعالم كرة القدم، ولم يتوقعها أحدًا أبدًا.

تسبب ذلك الانتقال لاحقًا في فتح الباب أمام مئات النجوم من أنحاء العالم كافة للقدوم للدوري السعودي، وبالأخص من قارة أوروبا.

لحق برونالدو صديقه كريم بنزيما وانضم للاتحاد، وجاء رياض محرز وإيميريك لابورت من الدوري الإنجليزي، ونيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان، وغيرهم الكثير من النجوم الذين سيكون من الصعب حصرهم في عدة أسطر.

احتفاله ماركة مسجلة

أصبح احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ماركة مسجلة ويتم تكرارها في أنحاء العالم في عدة قارات.

في الدوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني وحتى بقمصان برشلونة ومانشستر يونايتد وأندية أفريقية وعربية وآسيوية وأمريكية لاتينية.