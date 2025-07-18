اشتباك بين الجماهير والشرطة وأعمال تخريب في نهائي كأس العراق (فيديو)

شهدت مباراة نهائي كأس العراق التي تتواصل حاليا في آخر دقائق الشوط الثاني أحداث عنف وفوضى على المدرجات وذلك بعد اشتباك بين مشجعي نادي دهوك، أحد طرفي النهائي.

وتقام المباراة النهائية لكأس العراق لموسم 2024 ـ 2025 اليوم الجمعة على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد، والذي سيحتضن المشهد الختامي للموسم الكروي بعد أسابيع قليلة على نهاية سباق الدوري.

جماهير دهوك تعبث بممتلكات ملعب الشعب وتُكسّر الكراسي… والأمن يتدخل بقوة. Posted by ‎شبكة الكرة العراقية - ISN‎ on Friday, July 18, 2025

وتوج نادي الشرطة بلقب الدوري العراقي للمحترفين للمرة الرابعة على التوالي في شهر يونيو الماضي، بينما حرمه نادي زاخو من الطموح بالثنائية وأقصاه من نصف نهائي الكأس ليضرب موعدا مع دهوك.

أخبار ذات علاقة الموعد والقنوات الناقلة لمباراة دهوك وزاخو في نهائي كأس العراق

وشهدت أطوار المباراة النهائية احتجاجات من جماهير نادي دهوك على قرارات الحكم مما أدى إلى اشتباكات مع رجال الشرطة وأحداث من الفوضى وأعمال الشغب والتخريب على مدرجات ملعب الشعب.

وأظهرت لقطات تم تداولها على منصات التواصل مشاحنات وكرّ وفرّ بين الأمن والمشجعين ما تسبب في أحداث صاخبة وتدافع من أنصار دهوك للصعود إلى أعلى المدرجات هربا من الاشتباك مع الشرطة.

وكان أداء حكم المباراة أثار احتجاج جماهير دهوك التي اعتبرت أن جل قراراته كانت منحازة لفريق زاخو، علما أن الحكم رفع بطاقة الطرد في وجه البرازيلي مارسيلينيو لاعب دهوك في الدقيقة 66 من المباراة.

أخبار ذات علاقة الشرطة يهدر حلم الثنائية ويودع كأس العراق أمام زاخو

وانتهت مواجهة دهوك وزاخو في وقتها الأصلي بالتعادل دون أهداف ليلجأ الفريقان إلى الوقتين الإضافيين.

وفي الدقيقة الثانية من الشوط الإضافي الأول تقدم دهوك بالهدف الأول لكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلل.

أخبار ذات علاقة مدرب دهوك: برشلونة وريال مدريد لا يمكنهما الفوز بالدوري العراقي

ويبحث الفريقان عن التتويج للمرة الأولى بالكأس، إذ لم يسبق لهما الحصول على اللقب.