الهلال حرم من الفوز وامتلاك الكأس.. تعليق ناري بعد الانسحاب من السوبر السعودي

أدلى عبد الكريم الجاسر، عضو مجلس إدارة الهلال السابق، بتعليق ناري بعد القرار الذي اتخذته إدارة ناديه بالانسحاب من بطولة السوبر السعودي بشكل رسمي، المقرر إقامته في هونغ كونغ الشهر، ليقوم اتحاد الكرة باختيار الأهلي بديلا له، مع توقعات بفرض عقوبات على "الزعيم".

وأعلن مؤخرا الهلال اعتذاره الرسمي عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2025–2026، رغم كونه أحد الأندية المرشحة للمنافسة على اللقب، وهو ما أثار حالة من الجدل في الشارع الرياضي.

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وجاء هذا القرار عبر خطاب رسمي بعثته شركة نادي الهلال إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، شرحت فيه بالتفصيل الظروف التي دفعت النادي لاتخاذ هذه الخطوة، وعلى رأسها تداخل روزنامة الموسم المحلي والدولي، والإرهاق البدني الكبير الذي أصاب لاعبي الفريق عقب مشاركتهم في كأس العالم للأندية.

وأكدت إدارة الهلال في بيانها أنها اتخذت القرار بعد دراسة دقيقة لكافة الجوانب الفنية والطبية المتعلقة بالفريق، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على سلامة اللاعبين وضمان جاهزيتهم للاستحقاقات القادمة، سواء مع النادي أو المنتخب الوطني.

من جانبه، قال النادي الأهلي إنه وافق على المشاركة في كأس السوبر المحلية الشهر المقبل في هونغ كونغ بديلا من الهلال.

وأنهى "الراقي" منافسات الدوري الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 67 نقطة بفارق 16 نقطة خلف الاتحاد الفائز باللقب.

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وستقام البطولة في الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس المقبل، وفي حال انتهاء مباراة بالتعادل يحتكم الفريقان لركلات الترجيح مباشرة دون خوض وقت إضافي.

وقال الجاسر في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": "يقولون لا عقوبة على الهلال بعد اعتذاره ويبدون استياءهم من ذلك، يكفي أنهم أجبروه على التفريط ببطولة يمكن أن ترفع عددٍ بطولاته وتجعله يبتعد عن الجميع بفارق شاسع".

وأضاف: "كما أنهم أيضاً حرموه من الفوز للمرة الثالثة على التوالي في إنجاز لم يسبقه إليه أحد، وربما امتلاك الكأس في هذه الحالة".

وتابع: "الهلال هو ضحية برمجتهم واستخدامهم هذه البطولة وتحديد تواريخها بما يتعارض مع مصلحة الزعيم ويصب في مصالح الآخرين".

وذكرت تقارير عديدة أن الهلال قد ينجو من فخ العقوبات بسبب لجوئه لبند "القوة القاهرة" خاصة مع حصول لاعبيه على فترة إجازة متأخرة من الموسم بسب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وهو أمر تنص عليه عقود اللاعبين في لوائح لجنة الاحتراف، فيما ذكرت تقارير أخرى أن الفريق ستوقع عليه عقوبات مالية ضخمة وأيضا قد يمنع من المشاركة في المسابقة الموسم المقبل.