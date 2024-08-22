ارتبط اسم اللاعب الجزائري أحمد توبا بالنادي الأهلي المصري للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل لتدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل.

ويستعد الأهلي المصري لبيع لاعبه الدولي محمد عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي قبل غلق باب الانتقالات الجارية.

ويسعى مسؤولو القلعة الحمراء للتعاقد مع مدافع جديد لتعويض رحيل محمد عبد المنعم.

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ودخل اسم أحمد توبا حسابات إدارة القلعة الحمراء بحسب بعض التقارير الصحفية لتعويض رحيل محمد عبد المنعم بجانب المغربي أشرف داري مدافع بريست الفرنسي.

ولكن كريم رفقي وكيل اللاعب أكد عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" أن توبا لم يتلق أي مفاوضات للرحيل إلى الأهلي المصري.

وأضاف:" لم تحدث أي اتصالات أو مفاوضات من جانب الأهلي لضم اللاعب سواء بشكل رسمي أو شفوي".

وتابع:" اللاعب لم يتلق أي اتصالات من جانب إدارة الأهلي لضمه في الموسم المقبل، كما أنه كوكيل وممثل للاعب الجزائري لم يحدث أي تواصل معه أيضًا".

وأوضح أن توبا يرحب بالرحيل للأهلي المصري حال حصوله على عرض رسمي في الفترة القادمة، مؤكدًا أن اللاعب منفتح على مناقشة أي عروض.

وعاد أحمد توبا صاحب الـ 26 عامًا إلى نادي إسطنبول باشاك شهير التركي بعد تجربة إعارة مع نادي ليتشي الإيطالي.

ودافع توبا عن ألوان عدة أندية على رأسها كلوب بروغ البلجيكي، وبيروي البلغاري، ولوفين البلجيكي.

ولعب توبا لمنتخب الجزائر 14 مباراة دولية من قبل بعدما تدرج في منتخبات بلجيكا للناشئين.