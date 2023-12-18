ريال مدريد يعلن رسميًا إصابة ديفيد ألابا بالرباط الصليبي
أعلن نادي ريال مدريد، إصابة لاعبه ديفيد ألابا بالرباط الصليبي، إثر إصابته القوية في مواجهة فياريال.
وأصيب ألابا خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد وفياريال بمنافسات الدوري الإسباني، مساء الأحد، ولم يكمل اللقاء وتم استبداله بالدقيقة 34.
وقال ريال مدريد في بيانه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا ديفيد ألابا، تبين أنه يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى".
وأضاف: "ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة".
وتعد تلك الإصابة الثالثة بالرباط الصليبي في صفوف ريال مدريد؛ إذ تعرض لها حارس المرمى تيبو كورتوا في بداية الموسم، وأصيب بها إيدير ميليتاو أيضًا.
وقال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، عقب المباراة: "لم أتحدث معه.. يشير التقرير الطبي إلى أنه يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي.
"إنه أمر مؤسف. نشعر بالحزن للغاية لغياب لاعب آخر. لم يسبق لي أن تعرض (أحد الفرق التي دربتها) لثلاث إصابات في الرباط الصليبي الأمامي خلال بضعة أشهر فقط".
يذكر أن ريال مدريد تغلب على فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف.
وبعد تعادل محبط 1-1 مع ريال بيتيس الجولة الماضية، عاد ريال مدريد للانتصارات ليتقدم إلى صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق نقطة واحدة عن جيرونا الذي يستضيف منافسه ألافيس المتواضع، مساء الإثنين.
وتقدم ريال مدريد بفارق سبع نقاط على برشلونة ثالث الترتيب الذي تعادل 1-1 مع مضيفه فالنسيا، يوم السبت، ولم يحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات في كل المسابقات.