ريال مدريد يعلن رسميًا إصابة ديفيد ألابا بالرباط الصليبي

أعلن نادي ريال مدريد، إصابة لاعبه ديفيد ألابا بالرباط الصليبي، إثر إصابته القوية في مواجهة فياريال.

وأصيب ألابا خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد وفياريال بمنافسات الدوري الإسباني، مساء الأحد، ولم يكمل اللقاء وتم استبداله بالدقيقة 34.

وقال ريال مدريد في بيانه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا ديفيد ألابا، تبين أنه يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى".

وأضاف: "ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة".