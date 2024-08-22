قال لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس اليوم الخميس، إن الوقت مناسب لإقامة سباق ضمن بطولة العالم لفورمولا 1 في إفريقيا، وإنه يعمل خلف الكواليس مع رواندا وجنوب إفريقيا لمحاولة تحقيق ذلك.

وتحدث بطل العالم سبع مرات إلى الصحفيين على هامش سباق جائزة هولندا الكبرى بعد زيارة إفريقيا خلال عطلة البطولة في أغسطس آب الجاري.

وقال سائق مرسيدس "الوقت مناسب بنسبة 100 في المئة. لا يمكننا إضافة سباقات في أماكن أخرى والاستمرار في تجاهل إفريقيا، التي يأخذ منها بقية العالم. لا أحد يعطي أي شيء لإفريقيا".

وأضاف: "أعتقد أن إقامة سباق للجائزة الكبرى هناك سوف يسلط الضوء على مدى روعة هذا المكان، وسيسهم في تنشيط السياحة وكل الأشياء الأخرى. لماذا لا نسابق في هذه القارة؟".

وتابع: "هناك حلبة واحدة على الأقل جاهزة. وفي الأمد القريب، يتعين علينا أن ننطلق على هذه الحلبة، وأن نخصص جزءا من جدول السباقات لها، ثم نعمل على بناء شيء (حلبة) رائع حقا".

وكانت فورمولا 1 ترغب منذ مدة طويلة في العودة إلى إفريقيا لأول مرة منذ استضافت حلبة كيالامي في جنوب إفريقيا آخر سباق في عام 1993، لكن المشكلات المالية شكلت عقبة رئيسية.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لفورمولا 1 هذا الشهر، إن رواندا تريد استضافة سباق على حلبة دائمة لم تُشَيَّد بعد، وستكون هناك مناقشات أخرى في سبتمبر أيلول المقبل.