وسام أبو علي يسجل أول أهدافه مع الأهلي (فيديو)

وكان وسام أبو علي انضم لصفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من سيريوس السويدي.

ويلتقي الأهلي مع بلدية المحلة، على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وبعد مرور 5 دقائق فقط، أحرز وسام أبو علي هدف التقدم للأهلي، بعد انفراد تام بالمرمى، إثر تمريرة بينية من رامي ربيعة.