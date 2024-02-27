وسام أبو علي يسجل أول أهدافه مع الأهلي (فيديو)
المهاجم الفلسطيني انضم إلى الأهلي في يناير الماضي قادما من سيريوس السويدي
أحرز المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي أول أهدافه مع النادي الأهلي، منذ انضمامه في يناير، وذلك في شباك بلدية المحلة خلال مباراة الفريقين بالدوري المصري.
وكان وسام أبو علي انضم لصفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من سيريوس السويدي.
ويلتقي الأهلي مع بلدية المحلة، على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري المصري.
وبعد مرور 5 دقائق فقط، أحرز وسام أبو علي هدف التقدم للأهلي، بعد انفراد تام بالمرمى، إثر تمريرة بينية من رامي ربيعة.
ويعد هذا أول أهداف أبو علي مع الأهلي، في المباراة الثانية له، فقد شارك بديلا في المباراة الماضية أمام ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا.
ويدخل الأهلي المباراة في المركز العاشر برصيد 14 نقطة، من 6 مباريات، أما بلدية المحلة فيمتلك 13 نقطة في المركز الثالث عشر.