رقم تاريخي لسالم الدوسري.. تقييم لاعبي الهلال والعين (صور)

حقق سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي، رقمًا تاريخيًا، بعد قيادته فريقه لتحقيق فوز كبير على العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل سالم الدوسري "هاتريك" في فوز الهلال 5-4 على مضيفه العين في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، اليوم الاثنين، على ستاد هزاع بن زايد في العين، ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل رينان لودي وسيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، وسالم الدوسري، أهداف الهلال، في حين أحرز سفيان رحيمي "هاتريك" وماتيو سانابريا أهداف العين.

وأكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع علي البليهي في الدقيقة 82، بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

وحصل سالم الدوسري على تقييم تاريخي، وحصد العلامة الكاملة (10/10) بعدما فعل كل شيء في المباراة، من تسجيل وصناعة.

وجاء المغربي سفيان رحيمي نجم نادي العين في المركز الثاني وحصل على (9.6/10)

وفيما يلي تقييم لاعبي الهلال

وفيما يلي تقييم لاعبي العين

وانفرد الهلال مؤقتاً بصدارة ترتيب دوري الغرب برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات.

ويستضيف الهلال منافسه الاستقلال الإيراني في الجولة المقبلة في الرابع من نوفمبر المقبل، بينما يحل العين ضيفا على النصر بعدها بيوم واحد.