بث مباشر لمباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد مباراة الجولة الخامسة من الدوري الإسباني ضد إسبانيول برشلونة اليوم السبت بهدف مواصلة السير على سكة الانتصارات وتحقيق 3 نقاط جديدة للابتعاد في صدارة الترتيب.

ويستضيف ريال مدريد بقيادة هدافه ونجمه الأول كيليان مبابي، على ملعب سانتياغو بيرنابيو، نادي إسبانيول، وذلك بعد 4 أيام من مباراة الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك مارسيليا.

وحقق ريال مدريد العلامة الكاملة في أول 4 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم ليجمع 12 نقطة متصدرا جدول الترتيب، بجانب الفوز في أول مباراة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضد مارسيليا.

ومن جانبه، قدم إسبانيول بداية مذهلة في الموسم الجديد من الليغا، عندما حقق 3 انتصارات وتعادلا واحدا في مبارياته الأربع حتى الآن ليحتل المركز الثاني في الترتيب برصيد 10 نقاط متساويا مع جاره برشلونة.

ويدخل ريال مدريد مباراة إسبانيول بالتشكيلة التالية:

أما إسبانيول فاختار مدربه مانولو غونزاليس التشكيلة الأساسية التالية:

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني:

الدقيقة 1: