تشيلسي يحاول خطف صفقة الأهلي السعودي في الوقت القاتل

يواجه الأهلي السعودي عقبة ضخمة في طريق إتمام صفقة التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي قبل غلق باب الانتقالات الجارية.

وتسعى إدارة الأهلي السعودي لضم مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي في ظل رغبة المدرب الألماني ماتياس يايسله في التعاقد مع هداف سوبر ينجح في تحويل الفرص إلى أهداف.

وعاد نادي تشيلسي الإنجليزي للتفاوض بكل قوة من أجل إتمام التعاقد مع أوسيمين قبل غلق باب الانتقالات في أوروبا.

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وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة إكس أن إدارة تشيلسي قدمت عرضًا رسميًا لضم أوسيمين على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأشار إلى أن تشيلسي بدأ مناقشة شروط الراتب السنوي لضم نجم المنتخب النيجيري لحسم الصفقة.

وأوضح أن الأهلي السعودي دخل في المراحل النهائية في التفاوض مع نابولي ولكن الصفقة لن تكتمل إلا حال انهيار المفاوضات مع تشيلسي.

وأشار رومانو في تغريدة أخرى صباح اليوم الجمعة إلى أن الأهلي اتفق مع نابولي على قيمة الصفقة التي تتراوح بين 75 إلى 80 مليون يورو بجانب راتب سنوي للاعب لن يقل عن 25 مليون يورو وقد يصل إلى 30 مع الموافقة على إضافة بند يسمح له بالرحيل كشرط جزائي ولكن تبقى الصفقة بانتظار القرار النهائي من اللاعب.

وتعاقد نادي الأهلي السعودي حتى الآن مع صفقة وحيدة لتدعيم صفوفه بضم البرازيلي ألكساندر نجم خط وسط نادي فلومينينسي في صفقة كلفت 9 ملايين يورو.

ووقع اللاعب البرازيلي عقدًا يمتد حتى عام 2027 مع الأهلي؛ لتدعيم صفوف الفريق السعودي.