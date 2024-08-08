تشهد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس منافسات مشتعلة مع دخولها إلى اليوم الـ 14 بعد افتتاحها بشكل رسمي قبل 13 يومًا.

وتقدم "إرم نيوز" أبرز أسماء ومواعيد أبرز المنافسين، خاصة العرب في الأولمبياد الصيفية الجارية:

وفيما يلي أبرز منافسات اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 ومواعيد المواجهات بتوقيت مكة المكرمة:

غولف - سيدات

إيناس لقلالش (المغرب) - 10:00 صباحًا

تايكوندو - رجال

أحمد ناصر (مصر) - سليمان ألافينبي (فرنسا) - 10:21 صباحًا

إيديفال بونتيس (البرازيل) - زياد كريم (الأردن) - 12:48 مساءً

تايكوندو - سيدات

ليتيسيا عون (لبنان) - لو شيا لينج (تايوان) - 12:36 ظهرًا

فايث ديلون (الولايات المتحدة) - شيماء تومي (تونس) - 12:11 ظهرًا

مصارعة - رجال - 12:00 ظهرًا

فاتح بن فرج الله (الجزائر) - إيشيجورو هاياتو (اليابان) - المواجهة الرابعة على البساط ج

داريان توي كروز (بورتوريكو) - جمال محمد (مصر) - المواجهة الرابعة على البساط أ

مصارعة - سيدات - 12:00 ظهرًا

شيماء عويسي (الجزائر) - أوديوناو فلواسدي (نيجيريا) - المواجهة السابعة على البساط ب

ألعاب قوى

سليمان مولى (الجزائر) - 800 متر عدو - 13:00 ظهرًا

محمد علي قواند (الجزائر) - 800 متر عدو - 13:00 ظهرًا

عبد العاطي الغيسي (المغرب) - 800 متر عدو - 13:00 ظهرًا

محمد دويدار (فلسطين) - 800 متر عدو - 13:00 ظهرًا

أبو بكر حيدر (قطر) - 800 متر عدو - 13:00 ظهرًا

دراجات - رجال

يوسف أبو الحسن (مصر) - 18:00 مساءً

كرة قدم

مصر - المغرب - 18:00 مساءً

رفع أثقال - رجال

كريم بن هانيا (تونس) - 20:30 مساءً