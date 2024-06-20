السبب الحقيقي لمشاجرة إمام عاشور مع أفراد الأمن
كشف مصدر مقرب من إمام عاشور نجم الأهلي المصري، سبب اشتباك لاعب الفريق الأحمر، مع أفراد أمن أحد المولات التجارية في مدينة الشيخ زايد، التي تقع غرب العاصمة المصرية القاهرة.
وتداول مغردون فيديو ظهر فيه إمام عاشور، وهو يصطحب مجموعة من الأفراد، وقاموا بالاعتداء على أفراد الأمن في المول التجاري.
وقال المصدر المقرب من اللاعب لـ"إرم نيوز" إن فرد أمن حاول تفتيش زوجة إمام عاشور.
وأضاف: "زوجة إمام عاشور رفضت وانفعلت، وقام شقيقها بالاتصال بنجم الأهلي، الذي جاء إلى المكان مباشرة".
وتابع: "مع حضور إمام لم يجد فرد الأمن سبب المشكلة، ولكنه اشتبك مع الموجودين".
ووفقا للمصادر، فإن أحد أفراد الأمن قام بتحرير محضر لعاشور، بتهمة التعدي عليه.
وظهر عاشور في فيديو، وهو يتشاجر مع أفراد الأمن، ثم غادر وهو يجري اتصالًا هاتفيًا، وبعدها جاء وبصحبته عدد كبير من الأفراد واشتبكوا من جديد.
ويعيش إمام عاشور حالة جيدة مع النادي الأهلي، بعد أن قاد الفريق للفوز على فاركو والاتحاد السكندري.
وتقدم النادي الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، ووصل لـ39 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.