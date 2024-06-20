السبب الحقيقي لمشاجرة إمام عاشور مع أفراد الأمن

وتداول مغردون فيديو ظهر فيه إمام عاشور، وهو يصطحب مجموعة من الأفراد، وقاموا بالاعتداء على أفراد الأمن في المول التجاري.

وقال المصدر المقرب من اللاعب لـ"إرم نيوز" إن فرد أمن حاول تفتيش زوجة إمام عاشور.

وأضاف: "زوجة إمام عاشور رفضت وانفعلت، وقام شقيقها بالاتصال بنجم الأهلي، الذي جاء إلى المكان مباشرة".

وتابع: "مع حضور إمام لم يجد فرد الأمن سبب المشكلة، ولكنه اشتبك مع الموجودين".

ووفقا للمصادر، فإن أحد أفراد الأمن قام بتحرير محضر لعاشور، بتهمة التعدي عليه.