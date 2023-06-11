رسميا.. الجزائري حسام عوار ينضم إلى روما

أعلن روما الإيطالي، رسميا، اليوم الأحد، التعاقد مع الجزائري حسام عوار، في صفقة انتقال حر، قادما من ليون الفرنسي.

وكتب روما عبر حسابه في موقع "تويتر" أن عوار انضم للفريق بعقد حتى يونيو 2028.

وأصبح لاعب الوسط الجزائري البالغ من العمر 24 عاما أول صفقات روما الصيفية.

وقال حسام عوار: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى روما، لأنه نادٍ رائع وله تاريخ عظيم، أعتقد أنه المشروع المناسب لي، مع فريق رائع ولاعبين متميزين وقاعدة جماهيرية فريدة".