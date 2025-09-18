محمود الخطيب يفجر غضب خالد مرتجي.. ما السبب؟

تسبب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، بغضب خالد مرتجي أمين صندوق النادي.

وتربط الخطيب ومرتجي علاقة وطيدة، بعد تزاملهما في مجلس إدارة الأهلي سنوات طويلة.

ويعيش النادي الأهلي على صفيح ساخن، بعد الأداء المتذبذب لفريق الكرة أخيرًا، فقد سقط الفريق للمركز الـ16 بجدول الترتيب، إذ حصد 6 نقاط فقط منذ بداية الموسم، في بداية تعد الأسوأ في تاريخ النادي.

سبب غضب خالد مرتجي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك حالة غضب كبيرة انتابت خالد مرتجي؛ بسبب التصرفات الأخيرة لمحمود الخطيب.

وكان محمود الخطيب قد عقد اجتماعًا، أخيرًا، مع رجل الأعمال ياسين منصور، وعرض عليه الدخول في قائمته الانتخابية على منصب نائب الرئيس، أو تولي منصب رئيس شركة كرة القدم بالنادي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن خالد مرتجي غاضب بسبب عرض الخطيب على ياسين منصور أن يكون نائبا له.

وتابع أن خالد مرتجي يأمل أن يكون نائب رئيس الأهلي في قائمة محمود الخطيب في الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن مرتجي يتملكه الشك أن الخطيب سيبعده عن قائمته في الانتخابات المقبلة، خاصة أن سيد عبدالحفيظ يرغب في الترشح لمنصب أمين صندوق في الانتخابات المقبلة.