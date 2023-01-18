بيريرا يحسم موقفه مع الهلال السعودي بهذه التغريدة (شاهد)
حسم البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب نادي الهلال السعودي موقفه من البقاء مع "الزعيم خلال الفترة المقبلة.
وأعاد بيريرا تغريدة لأحد الإعلاميين، والذي تحدث فيها عن فسخ تعاقد الهلال مع النجم البرازيلي.
الإعلامي المصري عبد الحميد جلال قال إن الهلال السعودي قرر فسخ عقده مع البرازيلي ماثيوس بيريرا، علمًا بأنه تعاقد مع اللاعب مقابل 17 مليون دولار من ويست بروميتش الانجليزي قبل عامين.
وقرر بيريرا إعادة تغريد تلك الجملة وكتب عليها (Fake News) في إشارة واضحة لبقائه مع الهلال.
يذكر أن تقارير رحيل بيريرا خرجت بعد قرار رامون دياز، مدرب الهلال، استبعاد اللاعب البرازيلي من قائمة مباراة الرائد في الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.
وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يستبعد فيها رامون دياز، بيريرا من المشاركة في مباريات الفريق بالرغم من احتياج الفريق لخدماته بسبب كثرة الإصابات.
وعلى الرغم من وجود مكان خال في قائمة أجانب الهلال لمباراة الرائد بسبب غياب الثنائي موسى ماريغا وإيغالو إلا أن دياز قرر عدم الاعتماد على بيريرا للمرة الثالثة على التوالي.
كما أشارت تقارير أخرى، إلى أن بيريرا أصبح أيضا خارج حسابات مدرب الهلال خلال كأس العالم للأندية المزمع إقامتها خلال الفترة من 1-11 فبراير المقبل في المغرب.
ومن المنتظر أن ترفع القائمة الأولية للهلال التي ستخوض البطولة خلال الساعات المقبلة، إذ حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد إرسال القائمة خلال الفترة من 1 يناير إلى 9 يناير، وتتضمن 24 لاعبا.
وانضم بيريرا للهلال، في صيف 2021، قادمًا من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 90 مليون ريال سعودي، ويرتبط بعقد مع الهلال حتى يونيو 2026.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن بيريرا لعب 42 مباراة مع الهلال سجل فيها 3 أهداف، وصنع 15، في حين سجل 20 هدفا وصنع 26 في 77 مباراة مع وست بروميتش ألبيون.