بيريرا يحسم موقفه مع الهلال السعودي بهذه التغريدة (شاهد)

يذكر أن تقارير رحيل بيريرا خرجت بعد قرار رامون دياز، مدرب الهلال، استبعاد اللاعب البرازيلي من قائمة مباراة الرائد في الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يستبعد فيها رامون دياز، بيريرا من المشاركة في مباريات الفريق بالرغم من احتياج الفريق لخدماته بسبب كثرة الإصابات.

وعلى الرغم من وجود مكان خال في قائمة أجانب الهلال لمباراة الرائد بسبب غياب الثنائي موسى ماريغا وإيغالو إلا أن دياز قرر عدم الاعتماد على بيريرا للمرة الثالثة على التوالي.

كما أشارت تقارير أخرى، إلى أن بيريرا أصبح أيضا خارج حسابات مدرب الهلال خلال كأس العالم للأندية المزمع إقامتها خلال الفترة من 1-11 فبراير المقبل في المغرب.

ومن المنتظر أن ترفع القائمة الأولية للهلال التي ستخوض البطولة خلال الساعات المقبلة، إذ حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد إرسال القائمة خلال الفترة من 1 يناير إلى 9 يناير، وتتضمن 24 لاعبا.