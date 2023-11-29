ترتيب الدوري المصري: الزمالك يتخطى فيوتشر ويقفز للمركز الخامس
عاد الزمالك إلى طريق الانتصارات في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد خسارتين متتاليتين بفوزه 2-صفر على مضيفه مودرن فيوتشر اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة.
وحقق الزمالك فوزه الثالث هذا الموسم، وهو الأول في الدوري منذ الفوز 5-1 على سموحة في أكتوبر الماضي.
افتتح أحمد مصطفى (زيزو) التسجيل للزمالك في الدقيقة 39 من ركلة جزاء بعد عرقلة لسيف الدين الجزيري، سددها منخفضة في الزاوية اليسرى لم يتمكن الحارس محمود جنش من التصدي لها.
وضاعف إبراهيما نداي النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، بعد ركلة ركنية نفذها زيزو داخل منطقة الجزاء فشل لاعبو مودرن فيوتشر في إبعادها لتصل إلى نداي الذي سددها من مسافة قريبة في الشباك.
ولم تنجح محاولات مودرن فيوتشر الهجومية خلال الشوط الثاني في الوصول لمرمى محمد عواد أو تقليص النتيجة.
بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد فيوتشر عند 12 نقطة في المركز الرابع.
ويتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 16 نقطة من سبع مباريات بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي خاض ستة لقاءات.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: