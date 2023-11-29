ترتيب الدوري المصري: الزمالك يتخطى فيوتشر ويقفز للمركز الخامس

عاد الزمالك إلى طريق الانتصارات في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد خسارتين متتاليتين بفوزه 2-صفر على مضيفه مودرن فيوتشر اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة.

وحقق الزمالك فوزه الثالث هذا الموسم، وهو الأول في الدوري منذ الفوز 5-1 على سموحة في أكتوبر الماضي.