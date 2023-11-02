رسميًا.. اعتبار الاتحاد السعودي فائزا على سباهان الإيراني

وغادرت بعثة فريق الاتحاد الملعب فعليا، حيث تم الإعلان عن إلغاء المباراة لاحقا بشكل رسمي.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في وقت سابق إلغاء المباراة بسبب ما وصفها بظروف غير متوقعة، كما أعلن إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد مع تأكيد حرصه على سلامة وأمان عناصر اللعبة.

ونشر اتحاد آسيا لكرة القدم، بيانًا مساء اليوم الخميس قال فيه: اعتبار فريق الاتحاد فائزًا في مباراته ضد سباهان الإيراني بنتيجة 3-0، وذلك بعد مراجعة الواقعة التي حدثت في الملعب".

كما تم إصدار عقوبتين إضافيتين ضد الفريق الإيراني، أولهما إقامة 3 مباريات لفريق سباهان خارج ملعبه.

أما العقوبة الثانية تغريم سباهان 200 ألف دولار.