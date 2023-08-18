ميسي: لم أكن أرغب في ترك برشلونة والرحيل لباريس.. والكرة الذهبية لا تهمني

وفضل ميسي الانضمام إلى إنتر ميامي على خيار العودة لبرشلونة أو الانضمام للهلال السعودي.

ويلعب ميسي مع إنتر ميامي إلى جانب زميليه السابقين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتش.

وفي حواره مع وسائل إعلام أمريكية قال ميسي اليوم الخميس: "لم أكن أرغب في مغادرة برشلونة والانتقال إلى باريس".

وأضاف: " حدث ذلك بين يوم وليلة، وبالفعل استغرقت بعض الوقت للتعود على مكان مختلف تمامًا في المدينة وفي الملعب وكانت فترة صعبة".