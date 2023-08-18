ميسي: لم أكن أرغب في ترك برشلونة والرحيل لباريس.. والكرة الذهبية لا تهمني
كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي أنه لم يكن "يرغب أبدًا" في مغادرة برشلونة والتوقيع مع باريس سان جيرمان، قبل الرحيل إلى الدوري الأمريكي.
وفضل ميسي الانضمام إلى إنتر ميامي على خيار العودة لبرشلونة أو الانضمام للهلال السعودي.
ويلعب ميسي مع إنتر ميامي إلى جانب زميليه السابقين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتش.
وفي حواره مع وسائل إعلام أمريكية قال ميسي اليوم الخميس: "لم أكن أرغب في مغادرة برشلونة والانتقال إلى باريس".
وأضاف: " حدث ذلك بين يوم وليلة، وبالفعل استغرقت بعض الوقت للتعود على مكان مختلف تمامًا في المدينة وفي الملعب وكانت فترة صعبة".
الكرة الذهبية لا تعنيني
وبسؤاله عن رغبته في الفوز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخيه قال ميسي: "الكرة الذهبية جائزة مهمة جداً، لقد كنت محظوظاً للفوز بكل شيء في مسيرتي، وبعد التتويج بكأس العالم، الآن أنا أفكر أقل كثيراً حول الكرة الذهبية".
وأوضح: "أنا الآن استمتع بوقتي ولا تهمني الألقاب بعد المونديال.. إذا توجت بالبالون دور فهو أمر طيب، وإن لم يحدث فأنا راض تمامًا".
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2022/2023 المنصرم.
وحسب بيان يويفا، فإن ميسي نجم باريس سان جيرمان السابق، وإنتر ميامي الأمريكي الحالي ينافس على الجائزة رفقة نجمي مانشستر سيتي كيفين دي بروين وإيرلينغ هالاند.
وحقق ميسي لقب الدوري الفرنسي، وكأس العالم 2022 في قطر.
وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في حفل يويفا يوم 31 أغسطس الجاري.
الاستمتاع في ميامي
وعن تجربته مع إنتر ميامي قال: أريد مواصلة الاستمتاع بكرة القدم، الانتقال لأمريكا كان قرار عائلي".
وتابع: "أريد فقط لعب كرة القدم وأنا سعيد بقراري، الأمر لم يتعلق فقط بأسباب رياضية لكن أيضا من أجل الحياة اليومية في ميامي".