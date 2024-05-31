قناة إسرائيلية توظف اسم "محمد صلاح" لإثارة الجدل بشأن حملة داعمة لرفح

أثارت قناة إسرائيلية حالة من الجدل حول لاعب كرة القدم المصري المحترف في ليفربول محمد صلاح، بعد أن طرحت للنقاش قضية عدم مشاركته في حملة دولية داعمة لقطاع غزة، تحت عنوان "كل العيون على رفح".

ويجري الحديث عن حملة دولية تضامنية على منصات التواصل الاجتماعي، للإعراب عن التضامن مع مدينة رفح، الواقعة جنوبي قطاع غزة، وهي حملة جذبت إليها ملايين الأشخاص، بمن في ذلك مشاهير حول العالم.

توقيت الطرح

واستضافت الإعلامية الإسرائيلي أيالا حاسون عبر برنامجها على قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، عددًا من المختصين، منهم الصحفي روعي كايس، المختص في الشؤون العربية، للتعليق على عدم تفاعل اللاعب المصري مع الحملة.

ويثير طرح القناة لفكرة صمت صلاح إزاء حملة داعمة لرفح أسئلة بشأن طبيعة المصلحة التي ستحققها، لا سيما أن الأجواء الراهنة مشحونة، ومن غير المنطقي أن يُطرح مثل هذا الملف في توقيت من هذا النوع، في ظل القضايا الساخنة الداخلية العديدة في إسرائيل.

وسرد كايس تاريخ صلاح الاحترافي، قبل أن يتطرق للحملة الدولية الداعمة لمدينة رفح، ويطرح تساؤلاً بشأن لماذا لا يستغل محمد صلاح حساباته على منصات التواصل التي تضم ملايين المعجبين لإبداء موقف داعم لغزة.

واستعان البرنامج بمشاهد تظهر بعض المشجعين العرب، ومنهم ما قالت القناة إنه مدوّن أردني، أشار إلى أن الكثير من اللاعبين الكبار، ونجوم العالم، أعربوا عن دعمهم لرفح وللفلسطينيين، وقال إن هناك لاعبًا عربيًا مشهورًا واحدًا لم يكترث بالحملة، وهو محمد صلاح.