مباراة ريال مدريد وبيلباو.. بيلينغهام يسجل أول أهدافه الرسمية مع "الميرنغي" (فيديو)

سجل جود بيلينغهام أول هدف رسمي له مع ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، في شباك أتلتيك بيلباو، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة الأولى لليغا، على ملعب "سان ماميس".

وتقدم ريال مدريد بهدف أول عن طريق البرازيلي رودريغو، والذي سجله في الدقيقة 28 ليضع ريال مدريد في المقدمة.

وفي الدقيقة 39 أحرز جود بيلينغهام الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، حيث جاء بعد ركلة ركنية لصالح ريال مدريد، حيث وصلت الكرة إلى بيلينغهام الذي سددها بلمسة رائعة في شباك أصحاب الأرض.