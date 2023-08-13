مباراة ريال مدريد وبيلباو.. بيلينغهام يسجل أول أهدافه الرسمية مع "الميرنغي" (فيديو)
سجل جود بيلينغهام أول هدف رسمي له مع ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، في شباك أتلتيك بيلباو، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة الأولى لليغا، على ملعب "سان ماميس".
وتقدم ريال مدريد بهدف أول عن طريق البرازيلي رودريغو، والذي سجله في الدقيقة 28 ليضع ريال مدريد في المقدمة.
وفي الدقيقة 39 أحرز جود بيلينغهام الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، حيث جاء بعد ركلة ركنية لصالح ريال مدريد، حيث وصلت الكرة إلى بيلينغهام الذي سددها بلمسة رائعة في شباك أصحاب الأرض.
وطالب أتلتيك بيلباو بالحصول على ضربة جزاء، في الدقيقة 38، بعد تدخل من ميليتاو ضد لاعب أتلتيك، ولكن تقنية الفيديو قررت عدم وجود شيء.
وتعاقد ريال مدريد مع 3 صفقات، أبرزهم أردا غولر من نادي بشكتاش، بالإضافة إلى جود بيلينغهام من بروسيا دورتموند، وأخيرا خوسيلو من إسبانيول من أجل تعويض رحيل كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد السعودي.
ويعتبر ريال مدريد وأتلتيك بيلباو من أقدم الأندية في الدوري الإسباني، حيث تواجه الفريقان في 217 مباراة بكافة المسابقات، وفاز ريال مدريد في 109 مباريات، بينما فاز أتلتيك في 68 مباراة، وجاء التعادل في 40 مباراة.