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رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
منتخب إنجلترا يخوض مواجهة صعبة أمام سويسرا
إرم نيوز
إرم نيوز
06 يوليو 2024، 3:30 ص

تختتم اليوم السبت منافسات الدور ربع النهائي من كأس أمم أوروبا 2024 بآخر مواجهتين سيتم في أعقابهما التعرف على طرفي المباراة الثانية من الدور نصف النهائي.

وتجمع المباراة الأولى المنتخب الإنجليزي وصيف نسخة 2021 بنظيره السويسري فيما تدور الثانية بين هولندا وتركيا.

وفي ملاعب إيطاليا تقام الجولة الأولى من منافسات مرحلة السداسي في الدوري الليبي الممتاز من خلال 3 مباريات في افتتاح مرحلة التتويج باللقب.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

كأس أمم أوروبا:

إنجلترا – سويسرا – 7:00 مساءً – bein sports max 1

هولندا – تركيا – 10:00 مساءً – bein sports max 2

الدوري الليبي ـ مرحلة سداسي التتويج:

الهلال ـ الأهلي بنغازي  ـ 7:00 مساءً ـ القناة الرياضية الليبية 

النصر ـ السويحلي  ـ 7:00 مساءً ـ 

النصر ـ المدينة  ـ 7:00 مساءً ـ 

 

رياضةيورو 2024المنتخب الإنجليزي

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