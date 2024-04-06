موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

وتفوق مانشستر سيتي الموسم الماضي في نصف النهائي أيضا بالتعادل 1/1 على ملعب سانتياغو برنابيو قبل الفوز 4/0 على ملعب الاتحاد.

وسبق أن حقق ريال مدريد الفوز ثلاث مرات على مانشستر سيتي، في حين فاز النادي الإنجليزي أربع مرات، وتعادلا ثلاث مرات.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب الاتحاد يوم 17 أبريل.

والمتأهل من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي سيلاقي في نصف النهائي المتأهل من مواجهة بايرن ميونخ وآرسنال.

وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.