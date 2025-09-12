النصر السعودي يقتحم أزمة الفتح وفراس البريكان

اقتحم نادي النصر السعودي الأزمة الخاصة باللاعب فراس البريكان مهاجم الأهلي مع ناديه السابق الفتح.

وتخرج فراس البريكان من فرق الناشئين بنادي النصر، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2019.

ورحل البريكان إلى صفوف الفتح في صيف 2021 قبل الانتقال إلى الأهلي في صيف 2023 بعدما كسر عقده مع الفتح.

ولعب النجم السعودي 46 مباراة بقميص النصر، وسجل 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وكشف الإعلامي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه بمنصة "إكس" عن وجود بند في عقد بيع فراس البريكان إلى نادي الفتح يشترط على إدارة الفتح اطلاعه على عروض البيع إذا أراد الاستغناء عن اللاعب.

وأضاف: "النصر وضع عدة احتمالات في هذا الموضوع منها ربما الحاجة والرغبة في اللاعب بالمستقبل، وأنه أولى بالشراء ومنها عدم تدعيم المنافسين".

وواصل: "النصر يريد حقه في بيع عقد اللاعب فراس البريكان وهذا هو المتفق عليه.. كون اللاعب كسر العقد أو خلافه لا يعني هذا الموضوع النصر أبداً".

وأتم قائلاً: "كسر العقد معناه فيه قيمة ومال وهذا المال الواجب أن النصر له حق فيه.. النصر كان قد اشترط مسبقا على الفتح النسبة عند البيع".