تم اكتشافها عقب مباراة المريخ.. ثبوت تعاطي حسام دقدوق لاعب الترجي التونسي المنشطات

وأصدر نادي الترجي بيانًا رسميًا قال فيه إن النتيجة الإيجابية جاءت عقب مباراة المريخ السوداني في الجولة الأولى، وتم الإعلان عنها عقب الخسارة أمام الزمالك في الجولة الماضية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال النادي في بيان رسمي في ساعة متأخرة من مساء الخميس: "تلقت اليوم إدارة النادي مكتوبا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يفيد بأن تحليل تناول المنشطات الذي تم إجرائه على اللاعب حسام دقدوق بعد مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا أمام المريخ السوداني جاء إيجابيا".

ولم يكشف النادي التونسي أي مزيد من التفاصيل، إلا أنه أكد أن التحقيق بتلك القضية مازال جاريًا.