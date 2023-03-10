تم اكتشافها عقب مباراة المريخ.. ثبوت تعاطي حسام دقدوق لاعب الترجي التونسي المنشطات
أعلن نادي الترجي التونسي عن اكتشاف عينة إيجابية بين صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال مباريات الفريق بدوري أبطال أفريقيا.
وأصدر نادي الترجي بيانًا رسميًا قال فيه إن النتيجة الإيجابية جاءت عقب مباراة المريخ السوداني في الجولة الأولى، وتم الإعلان عنها عقب الخسارة أمام الزمالك في الجولة الماضية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وقال النادي في بيان رسمي في ساعة متأخرة من مساء الخميس: "تلقت اليوم إدارة النادي مكتوبا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يفيد بأن تحليل تناول المنشطات الذي تم إجرائه على اللاعب حسام دقدوق بعد مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا أمام المريخ السوداني جاء إيجابيا".
ولم يكشف النادي التونسي أي مزيد من التفاصيل، إلا أنه أكد أن التحقيق بتلك القضية مازال جاريًا.
وخسر الترجي في الجولة الماضية أمام الزمالك بنتيجة 3/1 خلال مباراة الفريقين بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
ورغم خسارته ما زال الترجي يتصدر المجموعة الرابعة بتسع نقاط متقدما بثلاث نقاط على شباب بلوزداد، ورفع الزمالك المصري رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث متساويا مع المريخ متذيل الترتيب.
ويستطيع الترجي حسم تأهله إلى دور الثمانية لو تغلب على مضيفه المريخ الأسبوع المقبل.